新闻稿:2017两岸企业家紫金山峰会共同倡议

路透南京11月8日 - 〞2017两岸企业家紫金山峰会〞周二晚间落幕，以下为与会两岸企业家提出的共同倡议：

一、大力倡导两岸企业优势互补、互利双赢、利益共享。两岸企业界应共同面对崭新的全球产业和市场竞争态势，善用双方优势的互补性和契合性，秉持“两岸一家亲”理念，共同开发新的商业合作模式，致力发展新的产业领域，拓展新市场，共同分享大陆发展机遇，继续扩大两岸经济交流合作，实现互利互惠，逐步为台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，增进台湾同胞福祉。

二、紧紧抓住大陆实施“十三五规划”和“两个一百年”奋斗目标的契机，充分利用“一带一路”建设带来的重大机遇，积极探讨台湾企业参与的路径和方式，开拓两岸产业合作新的市场。在大陆实施创新驱动战略和供给侧结构性改革的形势下，不断培育新产业、新业态。在高端装备制造、精密机械、人工智能等科技创新领域以及低碳经济、现代服务业、养老健康照护等领域建立新的合作平台。紧跟两岸产业逐步从代工生产合作模式向高附加值新兴产业合作模式的转变，推动供应链合作和产业链、服务链融合共建，在新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、智能制造等领域，加强双方在研发创新、标准制定和品牌的合作，共同提升中华民族产业在全球的竞争力。

三、继续打造良好有序的营商环境，鼓励台商在大陆持续经营和扩大投资。深入了解台商在大陆面临转型升级和营运中的困难和问题，并通过给予台商与大陆企业同等待遇、逐步推广负面清单管理模式，不断放宽投资领域和股比限制；加快提高投资便利化程度，改进施工许可、电力供给、用地审批、跨境贸易等领域存在的突出问题，切实给予台资公平透明、平等适用的产业支持政策，尽快出台台商公平参与大陆政府采购、获得牌照资质许可；完善知识产权保护等一系列有效措施，并协助台商解决转型升级和经营发展的困境。

四、在当前两岸关系形势下，更要充分发挥两岸企业家峰会作为两岸民间企业界最高层次的交流合作平台作用，通过建立多种沟通协调机制，积极协助两岸的企业家，采用各种有效途径和方式，解决他们在大陆和台湾所面临的各项困难和问题。

五年来，两岸企业家峰会以深化两岸产业融合、促进两岸企业合作共赢为己任，取得了引人瞩目的成绩。目前，两岸经济融合发展迎来新的重大历史机遇，把握当下，方能开创未来。两岸各界要善尽社会责任，坚决维护“九二共识”政治基础，精诚合作，砥砺奋进，克服前进中的障碍和困难，为两岸关系和平发展，为增进两岸人民福祉做出新的更大的贡献，共同实现中华民族的伟大复兴。

双方理事会商定，下一届峰会年会于2018年下半年召开。(完) (记者 董永年; 审校)