新闻稿：中国三季度国内生产总值同比增6.8%，前三季度增6.9%--统计局

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“前三季度国民经济稳中向好态势持续发展”的新闻稿全文：

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，深化改革创新，振兴实体经济，防范化解风险，强化预期引导，前三季度国民经济运行总体平稳，结构不断优化，新兴动能加快成长，质量效益明显提高，稳中向好态势持续发展。

初步核算，前三季度国内生产总值593288亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值41229亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值238109亿元，增长6.3%；第三产业增加值313951亿元，增长7.8%。三季度，国内生产总值同比增长6.8%，经济连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间，保持中高速增长。

一、粮食生产形势较好，畜牧业稳定增长

全国夏粮总产量14052万吨，比上年增加131万吨，增长0.9%；早稻总产量3174万吨，比上年减少104万吨，下降3.2%；秋粮有望获得好收成。前三季度，猪牛羊禽肉产量5877万吨，同比增长0.8%，其中猪肉产量3717万吨，增长0.7%。生猪存栏42797万头，同比下降0.8%；生猪出栏48224万头，增长0.6%。

二、工业生产加快发展，结构优化效益提升

前三季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%，增速比上年同期加快0.7个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长6.8%，集体企业增长0.3%，股份制企业增长6.8%，外商及港澳台商投资企业增长7.1%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降1.6%，制造业增长7.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.4%。工业向中高端迈进，前三季度高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长13.4%和11.6%，分别快于规模以上工业6.7和4.9个百分点。前三季度，规模以上工业企业产销率达到97.8%。9月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快0.6个百分点，环比增长0.56%。9月份，制造业采购经理指数为52.4%，比上月提高0.7个百分点，达到2012年5月份以来的最高点。

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49214亿元，同比增长21.6%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.13%，比上年同期提高0.45个百分点。8月份，规模以上工业企业实现利润总额同比增长24%，比上月加快7.5个百分点。

三、服务业保持较快发展，商务活动指数继续提高

前三季度，全国服务业生产指数同比增长8.3%，增速比上年同期加快0.2个百分点。其中，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增长较快。9月份，全国服务业生产指数同比增长8.3%，增速与上月持平，比上年同月加快0.2个百分点。1-8月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长13.5%，比上年同期加快3.4个百分点；规模以上服务业企业营业利润同比增长22.8%，同比加快22.4个百分点。

9月份，服务业商务活动指数为54.4%，比上月提高1.8个百分点，比上年同月提高2.1个百分点。批发业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数均位于60.0%以上的高位景气区间。服务业新订单指数为51.5%，业务活动预期指数为60.8%，分别比上月提高1.2和0.7个百分点。

四、固定资产投资稳中略缓，投资结构调整优化

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）458478亿元，同比增长7.5%，增速比上年同期回落0.7个百分点。其中，国有控股投资168164亿元，增长11.0%；民间投资277520亿元，增长6.0%，占全部投资的比重为60.5%。分产业看，第一产业投资14973亿元，增长11.8%；第二产业投资171787亿元，增长2.6%，其中制造业投资140819亿元，增长4.2%；第三产业投资271718亿元，增长10.5%。基础设施投资99652亿元，增长19.8%，比上年同期加快0.4个百分点。高端制造业和企业技术改造投资较快增长，高耗能行业投资增长放缓。前三季度，高技术制造业、装备制造业和制造业技术改造投资同比分别增长18.4%、8.3%和12.1%，高耗能制造业投资同比下降1.9%。固定资产投资到位资金457007亿元，同比增长3.3%，增速比上半年加快1.9个百分点。新开工项目计划总投资376347亿元，同比增长2.4%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）比上月增长0.56%。

五、房地产开发投资平稳增长，商品房待售面积继续减少

前三季度，全国房地产开发投资80644亿元，同比增长8.1%，增速比上年同期加快2.3个百分点。其中，住宅投资增长10.4%。房屋新开工面积131033万平方米，同比增长6.8%，其中住宅新开工面积增长11.1%。全国商品房销售面积116006万平方米，增长10.3%，其中住宅销售面积增长7.6%。全国商品房销售额91904亿元，增长14.6%，其中住宅销售额增长11.4%。房地产开发企业土地购置面积16733万平方米，同比增长12.2%。9月末，全国商品房待售面积61140万平方米，比上月末减少1212万平方米。前三季度，房地产开发企业到位资金113095亿元，同比增长8.0%。

六、市场销售继续较快增长，网上零售增势强劲

前三季度，社会消费品零售总额263178亿元，同比增长10.4%，增速与上年同期持平。其中，限额以上单位消费品零售额117751亿元，增长8.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额225592亿元，增长10.1%；乡村消费品零售额37586亿元，增长12.1%。按消费类型分，餐饮收入28427亿元，增长11.0%；商品零售234751亿元，增长10.3%，其中限额以上单位商品零售110717亿元，增长8.5%。消费升级类商品销售增长较快，体育娱乐用品类增长17.4%，化妆品类增长12.1%，建筑及装潢材料类增长12.6%。9月份，社会消费品零售总额同比增长10.3%，比上月加快0.2个百分点，环比增长0.90%。

前三季度，全国网上零售额48787亿元，同比增长34.2%，比上年同期加快8.1个百分点。其中，实物商品网上零售额36826亿元，增长29.1%，占社会消费品零售总额的比重为14.0%，同比提高2.3个百分点；非实物商品网上零售额11961亿元，增长52.8%。

七、进出口快速增长，外贸结构继续改善

前三季度，进出口总额202930亿元，同比增长16.6%。其中，出口111630亿元，增长12.4%；进口91299亿元，增长22.3%。进出口相抵，顺差20331亿元。一般贸易进出口比重提升，前三季度一般贸易进出口增长18.1%，占进出口总额的56.6%，比上年同期提高0.7个百分点。机电产品仍为出口主力，前三季度机电产品出口增长13.0%，占出口总额的57.5%。与部分“一带一路”沿线国家进出口快速增长，前三季度我国对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长27.7%、24.8%和41.1%。9月份，进出口总额24589亿元，同比增长13.6%。其中，出口13260亿元，增长9.0%；进口11330亿元，增长19.5%。

前三季度，规模以上工业企业实现出口交货值94270亿元，同比增长10.7%。9月份，规模以上工业企业实现出口交货值11906亿元，增长9.8%。

八、居民消费价格温和上涨，工业品价格波动上升

前三季度，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.1%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.6%，衣着上涨1.3%，居住上涨2.5%，生活用品及服务上涨0.9%，交通和通信上涨1.1%，教育文化和娱乐上涨2.5%，医疗保健上涨5.7%，其他用品和服务上涨2.6%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.5%，猪肉价格下降8.7%，鲜菜价格下降8.8%。9月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.2个百分点，环比上涨0.5%。

前三季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.5%。9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，环比上涨1.0%。前三季度，全国工业生产者购进价格同比上涨8.4%；9月份同比上涨8.5%，环比上涨1.2%。

九、居民收入增幅加快，城乡收入差距继续缩小

前三季度，全国居民人均可支配收入19342元，同比名义增长9.1%；扣除价格因素实际增长7.5%，增速比上年同期加快1.2个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入27430元，扣除价格因素实际增长6.6%；农村居民人均可支配收入9778元，扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.81，比上年同期缩小0.01。全国居民人均可支配收入中位数16780元，同比名义增长7.4%。全国居民人均消费支出13162元，同比名义增长7.5%，扣除价格因素实际增长5.9%。三季度末，外出务工农村劳动力总量17969万人，比上年同期增加320万人，增长1.8%。三季度，外出务工农村劳动力月均收入3459元，增长7.0%。

十、供给侧结构性改革取得新进展，转型升级迈出新步伐

“三去一降一补”进展顺利。去产能加快推进，前三季度全国工业产能利用率为76.6%，比上年同期提高3.5个百分点。去库存成效突出，9月末商品房待售面积同比下降12.2%。去杠杆和降成本效果继续显现，8月末规模以上工业企业资产负债率为55.7%，比上年同期下降0.7个百分点；1-8月份规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.68元，比上年同期减少0.12元。短板领域投资快速增长，前三季度生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业投资同比分别增长25.0%、23.7%和16.2%，分别快于全部投资17.5、16.2和8.7个百分点。

服务业主导作用增强，前三季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.9%，比第二产业高12.8个百分点。消费成为经济增长主要驱动力，前三季度最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.5%，比上年同期提高2.8个百分点。新动能加快成长，前三季度工业战略性新兴产业增加值同比增长11.3%，比规模以上工业快4.6个百分点。绿色发展稳步推进，前三季度单位国内生产总值能耗同比下降3.8%。

总的来看，前三季度国民经济稳中有进、稳中向好的态势持续发展，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利条件不断积累增多，发展的包容性和获得感明显增强，为更好地实现全年经济发展预期目标奠定了扎实基础。但也要看到，国际环境依然复杂多变，国内经济仍处在结构调整的过关期，持续向好基础尚需进一步巩固。下阶段，要以党的十九大精神为统领，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，狠抓政策落实改革落地，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

原文请点选国家统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)