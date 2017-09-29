新闻稿：中国下半年国际收支有望呈现基本平衡的格局--外管局

路透北京9月29日 - 以下是中国国家外管局周四晚间在官网刊登的“国家外汇管理局新闻发言人就2017年二季度及上半年国际收支和国际投资头寸状况答记者问”新闻稿全文：

日前，国家外汇管理局公布了2017年二季度及上半年国际收支平衡表和国际投资头寸表。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。

问：2017年上半年我国国际收支状况如何？

答：2017年上半年，我国国际收支经常账户和非储备性质金融账户均呈现顺差，储备资产增加。

经常账户顺差保持在合理区间。2017年上半年，经常账户顺差693亿美元，占国内生产总值（GDP）的比例为1.2%，仍保持在合理区间。其中，国际收支口径的货物贸易顺差2144亿美元，货物出口10269亿美元，进口8126亿美元，同比分别增长12%和18%，表明外贸回稳向好。

非储备性质的金融账户呈现顺差。2017年上半年，非储备性质的金融账户顺差679亿美元，上年同期为逆差1787亿美元。一方面，对外各类投资保持稳定。上半年，因国际收支交易形成的我国对外金融资产净增加1342亿美元。具体看，对外直接投资资产净增加411亿美元；对外证券投资资产净增加401亿美元；对外存贷款等其他投资资产净增加536亿美元。

另一方面，境外投资者继续增加对我国的投资。上半年，对外负债净增加2021亿美元。具体看，外国来华直接投资净增加550亿美元；来华证券投资净增加206亿美元；吸收非居民存款和获得贷款等其他投资净增加1267亿美元。

储备资产增加。2017年上半年，我国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加290亿美元，上年同期为减少1578亿美元，其中，外汇储备增加294亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等减少4亿美元。

展望2017年下半年，随着全球经济持续回暖带来外需增长，大宗商品价格趋稳，国内经济在合理区间运行，金融市场进一步对外开放，我国国际收支有望呈现基本平衡的格局。

问：2017年6月末我国国际投资头寸状况如何？

答：2017年6月末，我国对外金融资产和负债均较上年末增长。6月末，我国对外净资产17515亿美元，其中，我国对外资产66446亿美元，对外负债48931亿美元，较上年末（下同）分别增长2.8%和4.9%。

各类对外资产均呈现稳定增长的趋势。具体看，直接投资资产增加525亿美元，增长4.0%；证券投资资产增加492亿美元，增长13.5%；金融衍生工具资产增加7亿美元，增长13.9%；其他投资资产增加231亿美元，增长1.4%；储备资产增加525亿美元，增长1.7%。

各类对外负债基本呈现继续回升的趋势。具体看，直接投资负债增加586亿美元，增长2.0%；证券投资负债增加496亿美元，增长6.1%；金融衍生工具负债减少17亿美元，下降25.5%；其他投资负债增加1206亿美元，增长12.2%。

从项目构成看，在对外资产中，储备资产31504亿美元，占资产总额的比重为47%；直接投资资产13697亿美元，占比21%；证券投资资产4143亿美元，占比6%；金融衍生工具资产60亿美元，占比0.1%；其他投资资产17042亿美元，占比26%。

在对外负债中，直接投资负债29245亿美元，占负债总额比重为60%，仍位列对外负债首位；证券投资负债8583亿美元，占比18%；金融衍生工具负债49亿美元，占比0.1%；其他投资负债11054亿美元，占比23%。

总体看，我国储备资产规模仍位列全球第一，对外各类投资有序进行，来华各类投资稳定增加，国际投资头寸状况较为稳健。（完）

外管局上述新闻稿网址:www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/ef09e20042c72fdd8a7fde072c7d8f4d (整理 李文科; 审校 曾祥进)