新闻稿：中国保险公司冀以科技提高市场竞争力--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年11月2日—标普全球评级表示，中国保险行业继续快速增长，但盈利能力却没有跟上。详见标普全球评级10月31日发布的文章《大数据与数字科技：中国保险公司突出重围的法宝》。

标普全球评级调查了中国市场25大保险公司的保费、投资资产、重要盈利指标，以及偿付能力充足率数据。其中，12家为财产保险公司，12家为人身保险公司，1家为再保险公司。调查得出的主要结论之一，是其资产扩张速度快于利润增长，削弱了保险公司的资本水平，这一趋势终归不可持续。

标普全球评级分析师陈优妮说：“保险公司若能掌握大数据、采用节省成本的新技术，在应对利润压力方面便可胜出同行一筹。”

今年中国股市的强劲表现固然可望提升保险公司的短期利润，但众多因素的存在仍然制约着保险业的资产回报率和净资产回报率。其中一个因素是保险市场高速增长过程中的激烈竞争。在保险产品同质化背景下，打价格战是吸引新客户的重要途径。但借助于大数据分析，保险公司可以设计定制化产品，在众多同质化产品中脱颖而出。

中国已经是数字技术领域的领头羊，客户可以通过网络，甚至是在手机上办理各项金融业务，因此金融客户数据量也日渐庞大。保险公司正在越来越多地利用大数据和数字技术改善客户服务、强化交叉销售、提高营销活动针对性，以及加深对保户需求的理解。

标普全球评级的这次调查还发现，大型保险公司和中小型保险公司之间的信用质量差异仍在扩大，资本水平成为其信用状况的关键制约因素。保险公司为追求投资收益而增加另类投资和股权投资配比，这稀释了其资本水平。而大型保险公司品牌成熟、销售网络庞大、融资渠道也更加通畅，所以它们的个体信用状况一般都位于前列。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）