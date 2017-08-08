新闻稿：中国前七个月外贸进出口总值15.46万亿元，同比增长18.5%--海关

路透北京8月8日 - 以下为中国海关总署最新发布的中国前七个月外贸进出口有关情况新闻稿全文：

据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值15.46万亿元人民币，比去年同期（下同）增长18.5%。其中，出口8.53万亿元，增长14.4%；进口6.93万亿元，增长24%；贸易顺差1.6万亿元，收窄14.5%。 7月份，我国进出口总值2.32万亿元，增长12.7%。其中，出口1.32万亿元，增长11.2%；进口1万亿元，增长14.7%；贸易顺差3212亿元，扩大1.4%。 前7个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点： 一、一般贸易进出口增长，比重提升。前7个月，我国一般贸易进出口8.77万亿元，增长19.1%，占我国进出口总值的56.7%，比去年同期提升0.3个百分点；其中，出口4.63万亿元，增长12.4%；进口4.14万亿元，增长27.8%；贸易顺差5034.3亿元，收窄43.5%。同期，加工贸易进出口4.39万亿元，增长15.2%，占28.4%，比去年同期下滑0.8个百分点；其中，出口2.8万亿元，增长13.6%；进口1.59万亿元，增长18%；贸易顺差1.21万亿元，扩大8.3%。 此外，我国以海关特殊监管方式进出口1.58万亿元，增长14.3%，占我国进出口总值的10.2%。其中出口4982.8亿元，增长2.2%，占出口总值的5.8%；进口1.08万亿元，增长20.8%，占进口总值的15.6%。 二、对欧美日东盟等市场进出口增长。前7个月，我与欧盟贸易总值2.33万亿元，增长17.1%，占我国进出口总值的15.1%。中美贸易总值为2.18万亿元，增长20.6%，占我国进出口总值的14.1%。我与东盟双边贸易总额为1.9万亿元，增长20.9%，占我国进出口总值的12.3%。中日贸易总值1.15万亿元，增长16.9%，占我国进出口总值的7.4%。 三、民营企业进出口占比提升。前7个月，我国民营企业进出口5.95万亿元，增长19.9%，占我国进出口总值的38.5%，较去年同期提升0.4个百分点。其中，出口4.01万亿元，增长17.3%，占出口总值的46.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口1.94万亿元，增长25.6%，占进口总值的28%。同期，外商投资企业进出口6.83万亿元，增长14.6%，占我国进出口总值的44.2%。其中，出口3.62万亿元，增长11.9%，占出口总值的42.5%；进口3.21万亿元，增长17.8%，占进口总值的46.3%。 此外，国有企业进出口2.62万亿元，增长26.8%，占我国进出口总值的17%。其中，出口8943亿元，增长12.1%，占出口总值的10.5%；进口1.73万亿元，增长36.1%，占进口总值的24.9%。 四、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。前7个月，我国机电产品出口4.87万亿元，增长14.2%，占出口总值的57.1%。其中，电器及电子产品出口2.12万亿元，增长11.2%；机械设备1.44万亿元，增长15.4%。同期，服装出口5988.2亿元，增长7.1%；纺织品4295.1亿元，增长9%；家具1976.3亿元，增长12.9%；鞋类1961.3亿元，增长12.4%；塑料制品1518.7亿元，增长19.6%；箱包1077.2亿元，增长18.2%；玩具857亿元，增长62.4%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1.77万亿元，增长12.3%，占出口总值的20.7%。此外，肥料出口1453万吨，减少3%；钢材4795万吨，减少28.7%；汽车53万辆，增加45.8%。 五、铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。前7个月，我国进口铁矿砂6.25亿吨，增加7.5%，进口均价为每吨504.3元，上涨47.3%；原油2.47亿吨，增加13.6%，进口均价为每吨2603.2元，上涨40.1%；成品油1738万吨，减少1%，进口均价为每吨3266.4元，上涨31.9%；天然气3682万吨，增加20.7%，进口均价为每吨2237.4元，上涨12.6%；初级形状的塑料1598万吨，增加11.2%，进口均价为每吨1.16万元，上涨11.9%；未锻轧铜及铜材262万吨，减少15.2%，进口均价为每吨4.34万元，上涨28.8%。 此外，机电产品进口3.08万亿元，增长14.7%；其中汽车69万辆，增加22%。 六、中国外贸出口先导指数环比上升。7月，中国外贸出口先导指数为41.9，较上月上升0.4。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为44.9，较上月回升0.2；新增出口订单指数下滑0.1至48.4，出口经理人信心指数、出口企业综合成本指数分别回升0.8、0.2至50.6、23.2。（完）

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