FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新闻稿：中国前三季居民人均收入同比增9.1%，人均消费同比增7.5%--统计局
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月19日 / 凌晨2点46分 / 6 天前

新闻稿：中国前三季居民人均收入同比增9.1%，人均消费同比增7.5%--统计局

2 分钟阅读

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年前三季度居民收入和消费支出情况”新闻稿全文：

一、居民收入情况 　　

2017年前三季度，全国居民人均可支配收入19342元，比上年同期名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长7.5%。其中，城镇居民人均可支配收入27430元，增长8.3%（以下如无特别说明，均为同比名义增长），扣除价格因素，实际增长6.6%；农村居民人均可支配收入9778元，增长8.7%，扣除价格因素，实际增长7.5%。 　　

前三季度，全国居民人均可支配收入中位数16780元，增长7.4%，中位数是平均数的86.8%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数25340元，增长7.7%，是平均数的92.4%；农村居民人均可支配收入中位数8466元，增长8.2%，是平均数的86.6%。

按收入来源分，前三季度，全国居民人均工资性收入11019元，增长8.8%，占可支配收入的比重为57.0%；人均经营净收入3212元，增长6.0%，占可支配收入的比重为16.6%；人均财产净收入1569元，增长10.4%，占可支配收入的比重为8.1%；人均转移净收入3542元，增长12.1%，占可支配收入的比重为18.3%。 　　

二、居民消费支出情况 　　

2017年前三季度，全国居民人均消费支出13162元，比上年同期名义增长7.5%，扣除价格因素，实际增长5.9%。其中，城镇居民人均消费支出17846元，增长6.2%，扣除价格因素，实际增长4.5%；农村居民人均消费支出7623元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.4%。 　　

前三季度，全国居民人均食品烟酒消费支出3847元，增长5.0%，占人均消费支出的比重为29.2%；人均衣着消费支出890元，增长2.6%，占人均消费支出的比重为6.8%；人均居住消费支出2915元，增长9.0%，占人均消费支出的比重为22.1%；人均生活用品及服务消费支出820元，增长7.9%，占人均消费支出的比重为6.2%；人均交通通信消费支出1795元，增长7.5%，占人均消费支出的比重为13.6%；人均教育文化娱乐消费支出1471元，增长8.9%，占人均消费支出的比重为11.2%；人均医疗保健消费支出1086元，增长13.2%，占人均消费支出的比重为8.3%；人均其他用品及服务消费支出337元，增长12.2%，占人均消费支出的比重为2.6%。(完)

欲浏览原文，请点选国家统计局网站：here (整理 孙琦子; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below