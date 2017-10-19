新闻稿：中国前三季居民人均收入同比增9.1%，人均消费同比增7.5%--统计局

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年前三季度居民收入和消费支出情况”新闻稿全文：

一、居民收入情况

2017年前三季度，全国居民人均可支配收入19342元，比上年同期名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长7.5%。其中，城镇居民人均可支配收入27430元，增长8.3%（以下如无特别说明，均为同比名义增长），扣除价格因素，实际增长6.6%；农村居民人均可支配收入9778元，增长8.7%，扣除价格因素，实际增长7.5%。

前三季度，全国居民人均可支配收入中位数16780元，增长7.4%，中位数是平均数的86.8%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数25340元，增长7.7%，是平均数的92.4%；农村居民人均可支配收入中位数8466元，增长8.2%，是平均数的86.6%。

按收入来源分，前三季度，全国居民人均工资性收入11019元，增长8.8%，占可支配收入的比重为57.0%；人均经营净收入3212元，增长6.0%，占可支配收入的比重为16.6%；人均财产净收入1569元，增长10.4%，占可支配收入的比重为8.1%；人均转移净收入3542元，增长12.1%，占可支配收入的比重为18.3%。

二、居民消费支出情况

2017年前三季度，全国居民人均消费支出13162元，比上年同期名义增长7.5%，扣除价格因素，实际增长5.9%。其中，城镇居民人均消费支出17846元，增长6.2%，扣除价格因素，实际增长4.5%；农村居民人均消费支出7623元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.4%。

前三季度，全国居民人均食品烟酒消费支出3847元，增长5.0%，占人均消费支出的比重为29.2%；人均衣着消费支出890元，增长2.6%，占人均消费支出的比重为6.8%；人均居住消费支出2915元，增长9.0%，占人均消费支出的比重为22.1%；人均生活用品及服务消费支出820元，增长7.9%，占人均消费支出的比重为6.2%；人均交通通信消费支出1795元，增长7.5%，占人均消费支出的比重为13.6%；人均教育文化娱乐消费支出1471元，增长8.9%，占人均消费支出的比重为11.2%；人均医疗保健消费支出1086元，增长13.2%，占人均消费支出的比重为8.3%；人均其他用品及服务消费支出337元，增长12.2%，占人均消费支出的比重为2.6%。(完)

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