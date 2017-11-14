新闻稿：中国前10月房地产开发投资同比增长7.8%，较前9月回落--统计局

路透北京11月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-10月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：

一、房地产开发投资完成情况 2017年1-10月份，全国房地产开发投资90544亿元，同比名义增长7.8%，增速比1-9月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资61871亿元，增长9.9%，增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.3%。 1-10月份，东部地区房地产开发投资47936亿元，同比增长8.0%，增速比1-9月份回落1个百分点；中部地区投资19379亿元，增长13.1%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资19612亿元，增长4.1%，增速提高0.5个百分点；东北地区投资3617亿元，下降0.4%，降幅收窄2.9个百分点。 1-10月份，房地产开发企业房屋施工面积752334万平方米，同比增长2.9%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中，住宅施工面积515387万平方米，增长2.8%。房屋新开工面积145127万平方米，增长5.6%，增速回落1.2个百分点。其中，住宅新开工面积104125万平方米，增长9.6%。房屋竣工面积65612万平方米，增长0.6%，增速回落0.4个百分点。其中，住宅竣工面积46559万平方米，下降2.7%。 1-10月份，房地产开发企业土地购置面积19048万平方米，同比增长12.9%，增速比1-9月份提高0.7个百分点；土地成交价款9695亿元，增长43.3%，增速回落3个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-10月份，商品房销售面积130254万平方米，同比增长8.2%，增速比1-9月份回落2.1个百分点。其中，住宅销售面积增长5.6%，办公楼销售面积增长28.2%，商业营业用房销售面积增长21.4%。商品房销售额102990亿元，增长12.6%，增速回落2个百分点。其中，住宅销售额增长9.6%，办公楼销售额增长20.2%，商业营业用房销售额增长27.9%。 1-10月份，东部地区商品房销售面积56194万平方米，同比增长3.5%，增速比1-9月份回落2个百分点；销售额58492亿元，增长5.2%，增速回落1.7个百分点。中部地区商品房销售面积34697万平方米，增长12.3%，增速回落1.6个百分点；销售额20950亿元，增长21.4%，增速回落2.1个百分点。西部地区商品房销售面积32636万平方米，增长12.8%，增速回落3.2个百分点；销售额19176亿元，增长27.4%，增速回落4.6个百分点。东北地区商品房销售面积6728万平方米，增长8.3%，增速提高0.3个百分点；销售额4372亿元，增长22.8%，增速提高1.3个百分点。 10月末，商品房待售面积60258万平方米，比9月末减少882万平方米。其中，住宅待售面积减少772万平方米，办公楼待售面积增加17万平方米，商业营业用房待售面积减少87万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-10月份，房地产开发企业到位资金125941亿元，同比增长7.4%，增速比1-9月份回落0.6个百分点。其中，国内贷款20798亿元，增长20.2%；利用外资125亿元，增长1.6%；自筹资金41086亿元，增长0.8%；其他资金63932亿元，增长8.2%。在其他资金中，定金及预收款38632亿元，增长14.8%；个人按揭贷款19586亿元，下降1.0%。 四、房地产开发景气指数 10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.49，比9月份提高0.04点。（完）

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