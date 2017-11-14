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新闻稿：中国前10月民间固定资产投资同比增长5.8%，较前9月回落--统计局
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2017年11月14日 / 凌晨3点30分 / 2 天前

新闻稿：中国前10月民间固定资产投资同比增长5.8%，较前9月回落--统计局

1 分钟阅读

路透北京11月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-10月份民间固定资产投资增长5.8%”的新闻稿全文：

2017年1-10月份，民间固定资产投资313,734亿元，同比名义增长5.8%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.6%，比1-9月份提高0.1个百分点。 　　分地区看，东部地区民间固定资产投资144,699亿元，同比增长8.2%，增速比1-9月份回落0.5个百分点；中部地区89,248亿元，增长7.4%，增速提高0.3个百分点；西部地区61,177亿元，增长4.1%，增速回落0.5个百分点；东北地区18,610亿元，同比下降3%，降幅扩大0.7个百分点。 　　分产业看，第一产业民间固定资产投资13,837亿元，同比增长15.6%，增速比1-9月份提高1.3个百分点；第二产业153,354亿元，增长3.2%，增速回落0.2个百分点；第三产业146,543亿元，增长7.7%，增速回落0.5个百分点。 　　第二产业中，工业民间固定资产投资152,313亿元，同比增长3.5%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中，采矿业4,133亿元，同比下降18.8%，降幅扩大0.8个百分点；制造业138,609亿元，同比增长4.1%，增速回落0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业9,571亿元，增长7%，增速回落0.2个百分点。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站：here (整理 马蓉；审校 杨淑祯)

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