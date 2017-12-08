新闻稿：中国前11个月人民币计价出口增长11.6%，进口增长20.9%--海关

路透北京12月8日 - 以下为中国海关周五公布的新闻稿全文：

中国海关周五公统计，今年前11个月，中国货物贸易进出口总值25.14万亿元人民币，比去年同期（下同）增长15.6%。其中，出口13.85万亿元，增长11.6%；进口11.29万亿元，增长20.9%；贸易顺差2.56万亿元，收窄16.7%。 11月份，中国进出口总值2.6万亿元，增长12.6%。其中，出口1.43万亿元，增长10.3%；进口1.17万亿元，增长15.6%；贸易顺差2,636亿元，收窄8.4%。

一般贸易进出口增长，比重提升。前11个月，中国一般贸易进出口14.18万亿元，增长18.1%，占中国进出口总值的56.4%，比去年同期提升1.2个百分点；其中，出口7.53万亿元，增长12.4%；进口6.65万亿元，增长25.4%；贸易顺差8856.3亿元，收窄36.8%。同期，加工贸易进出口7.26万亿元，增长10.8%，占28.9%，比去年同期下滑1.3个百分点；其中，出口4.62万亿元，增长9.5%；进口2.64万亿元，增长13.1%；贸易顺差1.98万亿元，扩大5%。此外，中国以海关特殊监管方式进出口2.65万亿元，增长15.4%，占中国进出口总值的10.5%。其中出口8,574.6亿元，增长8.8%，占出口总值的6.2%；进口1.79万亿元，增长18.9%，占进口总值的15.9%。 对欧美日东盟等市场进出口均较快增长。前11个月，中欧贸易总值3.78万亿元，增长16.2%，占中国进出口总值的15%。其中，中国对欧盟出口2.28万亿元，增长13.3%；自欧盟进口1.5万亿元，增长21.1%；对欧贸易顺差7752.2亿元。中美贸易总值为3.58万亿元，增长16.5%，占我国进出口总值的14.2%。其中，中国对美国出口2.64万亿元，增长15.4%；自美国进口9373亿元，增长19.6%；对美贸易顺差1.7万亿元。前11个月，与东盟双边贸易总额为3.15万亿元，增长18.4%，占中国进出口总值的12.5%。其中，对东盟出口1.71万亿元，增长13.3%；进口1.44万亿元，增长25.1%；贸易顺差2784.3亿元，收窄23.8%。中日贸易总值1.86万亿元，增长13.8%，占中国进出口总值的7.4%。其中，对日出口8449亿元，增长8.8%；自日进口1.02万亿元，增长18.2%；贸易逆差1714.5亿元，扩大1.1倍。 民营企业进出口占比提升。前11个月，中国民营企业进出口9.68万亿元，增长16.9%，占中国进出口总值的38.5%，较去年同期提升0.4个百分点。其中，出口6.46万亿元，增长13.8%，占出口总值的46.7%，继续保持出口份额居首的地位；进口3.22万亿元，增长23.6%，占进口总值的28.5%。同期，外商投资企业进出口11.26万亿元，增长12.8%，占中国进出口总值的44.8%。其中，出口5.96万亿元，增长9.7%，占出口总值的43.1%；进口5.3万亿元，增长16.4%，占进口总值的46.9%。此外，国有企业进出口4.11万亿元，增长21.2%，占中国进出口总值的16.3%。其中，出口1.42万亿元，增长10.4%，占出口总值的10.2%；进口2.69万亿元，增长27.8%，占进口总值的23.8%。 机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。前11个月，中国机电产品出口8.05万亿元，增长12.6%，占出口总值的58.1%。其中，电器及电子产品出口3.61万亿元，增长10.7%；机械设备2.35万亿元，增长15.5%。同期，服装出口9747.4亿元，增长3.3%；纺织品6,780.8亿元，增长7.6%；鞋类2,973.7亿元，增长7.7%；家具3062.9亿元，增长9%；塑料制品2,377.5亿元，增长13.3%；箱包1,643.4亿元，增长12.4%；玩具1,506.4亿元，增长40.5%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2.81万亿元，增长8.3%，占出口总值的20.3%。此外，肥料出口2324万吨，减少7.1%；钢材6,983万吨，减少30.7%；汽车93万辆，增加43.6%。 铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。前11个月，中国进口铁矿砂9.91亿吨，增加6%，进口均价为每吨485元，上涨33%；原油3.86亿吨，增加12%，进口均价为每吨2,589.3元，上涨30.1%；煤2.48亿吨，增加8.5%，进口均价为每吨563.8元，上涨63.8%；成品油2,689万吨，增加6.5%，进口均价为每吨3281.7元，上涨26.1%；天然气6070万吨，增加26.5%，进口均价为每吨2266.8元，上涨14.2%；初级形状的塑料2605万吨，增加13%，进口均价为每吨1.14万元，上涨8.1%；钢材1,210万吨，增加0.6%，进口均价为每吨7,669.8元，上涨17.2%；未锻轧铜及铜材424万吨，减少5%，进口均价为每吨4.47万元，上涨29.5%。此外，机电产品进口5.22万亿元，增长14.7%；其中汽车113万辆，增加18.9%。 中国外贸出口先导指数环比回升。11月，中国外贸出口先导指数为41.8，较上月回升0.2。其中，出口经理人指数为44.8，较上月回升1.4；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别回升2.3、1.3至48.7、51.2，出口企业综合成本指数下滑1至20.1。（完）

浏览原文请点选原文(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)