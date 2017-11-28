新闻稿：中国加强防控金融风险将推高企业违约率--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

香港，2017年11月28日—标普全球评级预期，随着中国政府继续加强金融体系风险防控，中国境内债券违约或将上升。然而中国大型公司的债务偿付能力仍将保持稳定。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“10月末中共十九大闭幕后，过去几周中国政府防控金融风险的举措加强。在十九大上，决策者强调去杠杆和降风险，目前政府已开始采取具体措施兑现承诺。”

11月17日中国人民银行发布关于规范资产管理业务的指导意见征求意见稿，这是最新的风险防范监管措施之一。鉴于理财产品市场与同业融资密切相关，我们预期此举可能会推高同业拆借利率，并减缓总体信贷增速。依据新规，很多银行或将把表外理财产品挪回表内，银行资本水平因此面临压力，从而减缓贷款增速。

李国宜表示：“我们预期政府或将出台更多政策措施，以戒除中国经济与企业对债务的高度依赖。”

加强风险防控的大背景对国内债券市场产生了直接的影响。同业拆借利率上升，上周中国10年期国债收益率三年来首次突破4%。企业债收益率也相应上升。国内评级为AAA级企业债的利差较一年前走阔近200个基点。十九大前国内债券市场交投平静，收益率几无变动，目前的市况与当时差异显著。

在此市况下，企业积极转向境外市场获取相对便宜的融资。过去一个月，境外发债计划增长强劲。境外发债须获得国家发改委的批文，而10月末以来国家发改委已增加批文出具。且每个批文许可的发债规模亦上升，一些高收益债发行人获得15亿美元发债额度，而过去这些发行人的发债额度低于10亿美元。

目前就我们提供评级的发行人而言，流动性收紧对其平均融资成本的影响是可控的。此外，银行仍是大型中国企业的融资后盾。在我们的受评企业中，大部分为大型企业。

随着其他融资渠道收紧，我们预期银行对企业的放贷将增加。就我们提供评级的企业而言，银行贷款的融资占比至少为60%，截至2017年6月31日，银行贷款平均利率仅小幅上升，至5.5%左右。

过去一年中国企业的债务偿付能力改善，这主要归功于大宗商品和其他中间产品价格回升提振盈利能力，以及房地产销售强劲。尽管面临企业去杠杆和房地产投资增速放缓等负面影响，我们预计未来12个月内企业债务偿付能力将保持适度稳定。

我们评估认为，我们的受评企业可承受平均融资成本上升100个基点（起点为5.5%），其债务偿付能力不会受到影响。但若平均融资成本上升200个基点，则将削弱高杠杆率发行人的债务偿付能力，可能导致其评级下调。

李国宜表示：“国内流动性收紧，主要对那些负债水平高、2018年面临大规模再融资的企业构成风险。”

在我们的受评企业中，金属/采矿企业和房地产开发商的债务杠杆通常最高。

制造业和消费品行业等下游行业中的中小企业，对于流动性收紧会更加敏感，我们对这些企业的评级通常处于投机级。原材料价格上升已侵蚀部分企业的利润率，融资成本上升将进一步削弱其利润率。此外，专注中小企业融资的银行对批发融资的依赖更重，因此更容易受到同业拆借市场收紧与波动的冲击。

鉴于国内企业盈利能力和现金流持续改善，且境外债券市场较为宽松，过去12个月中国企业在境内外市场的违约率非常低。然而，随着中国出台更政策措施以降低金融风险，进而进一步推高融资成本，我们预计企业违约数量将上升。违约跳升可能关闭较弱发行人在信用市场的融资渠道，并显著推高整体融资成本。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)