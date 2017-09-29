新闻稿：中国需要更强力的去杠杆行动--标普

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香港，2017年9月29日—中国政府希望解决企业部门面临的沉重债务负担问题，但到目前为止仅取得暂时性成果，主要原因可能是并未对债务削减制定具体目标和时间表——标普全球评级在今日发布的题为《中国企业为何仍为沉重债务负担困扰》的报告中如是表示。 国有企业在实施国家战略中发挥重要作用，但也是最大的借款人。它们关注的是维护社会与金融稳定，这必然导致谨慎决策和安于现状（将经济高速增长放在优先于控制风险的地位）。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“如果不采取切实措施，中国企业无法在未来一两年内实现去杠杆目标。作为一项政策目标，企业部门并没有具体的财务杠杆目标水平，也没有实施时间表。与之相比，供给侧改革政策的产能削减计划则有更为明确且时间具体的目标。” 截止2016年末，中国企业部门（包括地方政府融资平台）债务总额为100万亿元人民币（合14.5万亿美元），同比增长5%。中国企业的债务规模已经达到国内生产总值（GDP）的134%，在全球大型经济体中位居第一。从本质上来说，企业债务问题就是国有企业问题。目前中国国有企业在经济产出中占比五分之一，而占用了40%的银行贷款。国有企业整体债务杠杆比率是民营企业的两倍，而盈利能力却显着低于后者。 李国宜表示：“中国政府向债务规模较高的国有企业提供隐性或直接支持，从而默许继续存在道德风险问题。在政府政策希望提升中国企业的增长、规模与全球排名的背景下，几乎没有国有企业及其管理层愿意主动遵守财务纪律和保持较低债务杠杆。” 国有企业能够轻松获得信贷、融资成本具有优势、以及监管宽松，上述因素令它们的管理层为实现激进扩张借入大量资金。一旦国有企业陷入困境，政府为降低声誉损失和保持经济运行而参与救助行动。因此国有企业信用风险评估中包含了政府隐性支持因素。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）