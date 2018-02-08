新闻稿：中国1月以人民币计价出口同比增长6%，进口增30.2%--海关

路透北京2月8日 - 以下为中国海关周四公布的“1月份我国外贸进出口增长16.2%”新闻稿全文：

据海关统计，今年1月份，我国货物贸易进出口总值2.51万亿元人民币，比去年同期（下同）增长16.2%。其中，出口1.32万亿元，增长6%；进口1.19万亿元，增长30.2%；贸易顺差1358亿元，收窄59.7%。

一、一般贸易进出口增长且比重提升。1月份，我国一般贸易进出口1.47万亿元，增长18.5%，占我外贸总值的58.6%，比去年同期提升1.1个百分点。其中出口7490.5亿元，增长7.1%；进口7238.5亿元，增长33.2%；贸易顺差252亿元，收窄83.8%。同期，加工贸易进出口6843.1亿元，增长17.1%，占27.2%，提升0.2个百分点；其中，出口4220.6亿元，增长8.1%；进口2622.5亿元，增长35%；贸易顺差1598.1亿元，收窄18.5%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口2584.8亿元，增长12.4%，占我外贸总值的10.3%。其中出口777.4亿元，增长8.9%；进口1807.4亿元，增长14%。

二、对欧美日东盟等市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。1月份，中欧贸易总值3795.5亿元，增长17.3%，占我外贸总值的15.1%。其中，我对欧盟出口2228.3亿元，增长6.4%；自欧盟进口1567.2亿元，增长37.3%；对欧贸易顺差661.1亿元，收窄30.6%。中美贸易总值为3519.4亿元，增长11%，占我外贸总值的14%。其中，我对美国出口2483.5亿元，增长7.5%；自美国进口1035.9亿元，增长20.5%；对美贸易顺差1447.6亿元，收窄0.2%。

1月份，我与东盟贸易总值为3327.7亿元，增长27%，占我外贸总值的13.2%。其中，我对东盟出口1746.1亿元，增长14.8%；自东盟进口1581.6亿元，增长43.8%；对东盟贸易顺差164.5亿元，收窄60.9%。中日贸易总值为1739.6亿元，增长12.3%，占我外贸总值的6.9%。其中，对日本出口821.9亿元，下降3%；自日本进口917.7亿元，增长30.9%；对日贸易逆差95.8亿元，去年同期为贸易顺差146.3亿元。我国对“一带一路”沿线国家合计进出口6948.8亿元，增长17.8%，高于整体增速1.6个百分点。

三、民营企业、外商投资企业和国有企业进出口均增长。1月份，民营企业进出口9935.1亿元，增长16.8%，占我外贸总值的39.5%，较去年同期提升0.2个百分点。其中，出口6468.4亿元，增长7.7%，占出口总值的48.8%；进口3466.7亿元，增长38.9%，占进口总值的29.2%。同期，外商投资企业进出口1.07万亿元，增长17.4%，占我外贸总值的42.6%。其中，出口5452亿元，增长7.1%，占出口总值的41.2%；进口5260.3亿元，增长30.4%，占进口总值的44.2%。

此外，国有企业进出口4379.4亿元，增长11.5%，占我外贸总值的17.4%。其中，出口1319.9亿元，下降5.2%，占出口总值的10%；进口3059.5亿元，增长20.6%，占进口总值的25.7%。

四、机电产品出口增长，纺织服装等部分传统劳动密集型产品出口下降。1月份，我国机电产品出口7695.6亿元，增长9.4%，占出口总值的58.1%。其中，电器及电子产品出口3506.3亿元，增长17%；机械设备2151亿元，增长8.9%。同期，服装出口866.7亿元，下降11.9%；纺织品659.7亿元，下降0.2%；鞋类319.3亿元，下降9%；家具326亿元，增长1.8%；塑料制品238亿元，增长5.1%；箱包152.9亿元，下降9.4%；玩具116.3亿元，下降1.3%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2678.9亿元，下降5.3%，占出口总值的20.2%。此外，钢材出口465万吨，减少36.6%；汽车8万辆，增加8.7%。

五、铁矿砂、原油、大豆等主要大宗商品进口量增加，进口均价涨跌互现。1月份，我国进口铁矿砂1亿吨，增加9.3%，进口均价为每吨454.7元，下跌16.9%；原油4064万吨，增加19.6%，进口均价为每吨3051.6元，上涨13.8%；煤2781万吨，增加11.5%，进口均价为每吨551.4元，下跌15.6%；大豆848万吨，增加10.8%，进口均价为每吨2781.2元，下跌7.4%；成品油287万吨，增加10.6%，进口均价为每吨3543.3元，上涨6.7%；初级形状的塑料293万吨，增加31%，进口均价为每吨1.12万元，上涨0.5%；钢材119万吨，增加8.9%，进口均价为每吨8240.2元，上涨20.5%；未锻轧铜及铜材44万吨，增加16.1%，进口均价为每吨4.94万元，上涨15.2%。

此外，机电产品进口5270.1亿元，增长37.1%；其中汽车9万辆，增加19.1%。

六、中国外贸出口先导指数环比回升。1月份，中国外贸出口先导指数为41.6，较上月回升0.5。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为43.4，较上月回落0.8；新增出口订单指数、出口经理人信心指数、出口企业综合成本指数分别回落0.5、1.3、0.6至47.8、48.7、19.9。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)