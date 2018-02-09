新闻稿：中国1月工业生产者出厂价格同比上涨4.3%，环比升0.3%--统计局

路透北京2月9日 - 以下为中国国家统计局周五公布的“2018年1月份工业生产者出厂价格同比上涨4.3%”新闻稿全文：

2018年1月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.3%，环比上涨0.3%。工业生产者购进价格同比上涨5.2%，环比上涨0.5%。

一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨5.7%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约4.25个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.8%，原材料工业价格上涨7.3%，加工工业价格上涨4.9%。生活资料价格同比上涨0.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.09个百分点。其中，食品价格持平，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格上涨1.4%，耐用消费品价格下降0.3%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨12.3%，有色金属材料及电线类价格上涨10.5%，黑色金属材料类价格上涨9.0%，燃料动力类价格上涨6.2%。

二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.26个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.3%，原材料工业价格上涨0.9%，加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中，食品和耐用消费品价格均持平，衣着价格上涨0.2%，一般日用品价格上涨0.1%。 工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨1.4%，燃料动力类价格上涨1.3%，黑色金属材料类价格上涨0.7%，有色金属材料及电线类价格上涨0.5%。

以下是国家统计局城市司高级统计师绳国庆的解读：

PPI环比、同比涨幅均回落 从环比看，PPI继续上涨，但涨幅比上月回落0.5个百分点。生产资料价格上涨0.3%，比上月回落0.6个百分点；生活资料价格上涨0.1%，回落0.1个百分点。在主要行业中，涨幅回落的有石油和天然气开采业、石油加工业、非金属矿物制品业，分别上涨3.3%、2.6%和1.3%；由升转降的有黑色金属冶炼和压延加工业，下降1.6%；由降转升的有煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼和压延加工业，分别上涨0.8%和0.4%。 从同比看，主要受去年同期对比基数较高影响，PPI涨幅比上月回落0.6个百分点，涨势趋于稳定。生产资料价格上涨5.7%，比上月回落0.7个百分点；生活资料价格上涨0.3%，回落0.2个百分点。在主要行业中，涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨14.3%，比上月回落4.2个百分点；石油和天然气开采业，上涨12.4%，回落7.7个百分点；石油加工业，上涨10.9%，回落1.4个百分点；化学原料和化学制品制造业，上涨8.2%，回落0.8个百分点。上述四大行业合计影响PPI同比涨幅回落约0.4个百分点。涨幅扩大的有非金属矿物制品业，上涨13.4%，比上月扩大1.0个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨10.4%，扩大0.3个百分点。 据测算，在1月份4.3%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为4.0个百分点，新涨价影响约为0.3个百分点。（完）

参看详情，请点击国家统计局网站here (整理 马蓉；审校 杨淑祯)