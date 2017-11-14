新闻稿：中国1-10月固定资产投资同比增7.3%，10月环比增0.52%--统计局

路透北京11月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-10月份全国固定资产投资（不含农户）增长7.3%”的新闻稿全文：

2017年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）517818亿元，同比增长7.3%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。从环比速度看，10月份比9月份增长0.52%。 分产业看，第一产业投资17096亿元，同比增长13.1%，增速比1-9月份提高1.3个百分点；第二产业投资193533亿元，增长2.7%，增速提高0.1个百分点；第三产业投资307189亿元，增长10%，增速回落0.5个百分点。 第二产业中，工业投资190971亿元，同比增长3.3%，增速与1-9月份持平。其中，采矿业投资7440亿元，下降9.1%，降幅收窄0.1个百分点；制造业投资158856亿元，增长4.1%，增速回落0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资24675亿元，增长2.3%，增速提高0.6个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）113103亿元，同比增长19.6%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中，水利管理业投资增长16.2%，增速回落0.3个百分点；公共设施管理业投资增长23.4%，增速回落0.3个百分点；道路运输业投资增长24.7%，增速回落0.2个百分点；铁路运输业投资增长0.4%，增速回落0.1个百分点。 分地区看，东部地区投资218371亿元，同比增长8.1%，增速比1-9月份回落0.5个百分点；中部地区投资131460亿元，增长7.4%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资138028亿元，增长9.0%，增速回落0.4个百分点；东北地区投资26407亿元，下降3.2%，降幅扩大1.1个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资495567亿元，同比增长7.9%，增速比1-9月份回落0.2个百分点；港澳台商投资11134亿元，同比下降3.8%，降幅收窄0.5个百分点；外商投资9306亿元，下降6.6%，降幅收窄0.1个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资18139亿元，同比下降5.9%，降幅比1-9月份收窄0.1个百分点；地方项目投资499679亿元，同比增长7.8%，增速回落0.2个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1207874亿元，同比增长18.1%，增速与1-9月份持平；新开工项目计划总投资426541亿元，增长3.8%，增速提高1.4个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金514597亿元，同比增长3.6%，增速比1-9月份提高0.3个百分点。其中，国家预算资金增长9.8%，增速提高0.8个百分点；国内贷款增长9.6%，增速提高1个百分点；自筹资金增长0.5%，增速提高0.4个百分点；利用外资下降5.5%，降幅收窄1.6个百分点；其他资金增长10.6%，增速回落1.1个百分点。（完）

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