新闻稿：中国1-11月全国固定资产投资（不含农户）同比增7.2%--统计局

路透北京12月14日 - 以下为中国国家统计局周四公布的新闻稿原文：

2017年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）575057亿元，同比增长7.2%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。从环比速度看，11月份比10月份增长0.53%。 分产业看，第一产业投资18979亿元，同比增长11.4%，增速比1-10月份回落1.7个百分点；第二产业投资214618亿元，增长2.6%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资341460亿元，增长10.1%，增速提高0.1个百分点。 第二产业中，工业投资211792亿元，同比增长3.1%，增速比1-10月份回落0.2个百分点。其中，采矿业投资8223亿元，下降10.2%，降幅扩大1.1个百分点；制造业投资176299亿元，增长4.1%，增速与1-10月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资27270亿元，增长1.1%，增速回落1.2个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）126720亿元，同比增长20.1%，增速比1-10月份提高0.5个百分点。其中，水利管理业投资增长17%，增速提高0.8个百分点；公共设施管理业投资增长23.3%，增速回落0.1个百分点；道路运输业投资增长24.6%，增速回落0.1个百分点；铁路运输业投资增长0.5%，增速提高0.1个百分点。 分地区看，东部地区投资242166亿元，同比增长8.1%，增速与1-10月份持平；中部地区投资146758亿元，增长6.9%，增速回落0.5个百分点；西部地区投资153647亿元，增长9.3%，增速提高0.3个百分点；东北地区投资28473亿元，增长0.1%，1-10月份为下降3.2%。 分登记注册类型看，内资企业投资550399亿元，同比增长7.8%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；港澳台商投资12316亿元，同比下降2.9%，降幅收窄0.9个百分点；外商投资10317亿元，下降5.3%，降幅收窄1.3个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资20227亿元，同比下降5.8%，降幅比1-10月份收窄0.1个百分点；地方项目投资554830亿元，同比增长7.8%，增速与1-10月份持平。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1265100亿元，同比增长18.7%，增速比1-10月份提高0.6个百分点；新开工项目计划总投资478557亿元，增长6.2%，增速提高2.4个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金570615亿元，同比增长4.4%，增速比1-10月份提高0.8个百分点。其中，国家预算资金增长9.5%，增速回落0.3个百分点；国内贷款增长9.3%，增速回落0.3个百分点；自筹资金增长1.7%，增速提高1.2个百分点；利用外资下降3.8%，降幅收窄1.7个百分点；其他资金增长11.1%，增速提高0.5个百分点。（完）

欲浏览原文，请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)