新闻稿：中国1-11月房地产开发投资同比增7.5%，商品房销售面积增7.9%--统计局

路透北京12月14日 - 中国国家统计局周四公布，1-11月全国房地产开发投资100,387亿元人民币，同比名义增长7.5%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。

期内，商品房销售面积146,568万平方米，同比增长7.9%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。

以下为新闻稿原文： 一、房地产开发投资完成情况 2017年1-11月份，全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资68670亿元，增长9.7%，增速回落0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。 1-11月份，东部地区房地产开发投资52880亿元，同比增长7.4%，增速比1-10月份回落0.6个百分点；中部地区投资21610亿元，增长12.4%，增速回落0.7个百分点；西部地区投资21997亿元，增长4.3%，增速提高0.2个百分点；东北地区投资3900亿元，增长1.4%，1-10月份为下降0.4%。 1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积768443万平方米，同比增长3.1%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。其中，住宅施工面积527019万平方米，增长3.1%。房屋新开工面积161679万平方米，增长6.9%，增速提高1.3个百分点。其中，住宅新开工面积116089万平方米，增长10.8%。房屋竣工面积76245万平方米，下降1.0%，1-10月份为增长0.6%。其中，住宅竣工面积54059万平方米，下降4.1%。 1-11月份，房地产开发企业土地购置面积22158万平方米，同比增长16.3%，增速比1-10月份提高3.4个百分点；土地成交价款11436亿元，增长47.0%，增速提高3.7个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-11月份，商品房销售面积146568万平方米，同比增长7.9%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。其中，住宅销售面积增长5.4%，办公楼销售面积增长26.7%，商业营业用房销售面积增长19.3%。商品房销售额115481亿元，增长12.7%，增速提高0.1个百分点。其中，住宅销售额增长9.9%，办公楼销售额增长19.4%，商业营业用房销售额增长26.2%。 1-11月份，东部地区商品房销售面积62339万平方米，同比增长3.2%，增速比1-10月份回落0.3个百分点；销售额64880亿元，增长5.3%，增速提高0.1个百分点。中部地区商品房销售面积39459万平方米，增长12.5%，增速提高0.2个百分点；销售额23801亿元，增长22.5%，增速提高1.1个百分点。西部地区商品房销售面积37288万平方米，增长11.6%，增速回落1.2个百分点；销售额21928亿元，增长25.6%，增速回落1.8个百分点。东北地区商品房销售面积7482万平方米，增长7.4%，增速回落0.9个百分点；销售额4871亿元，增长22.1%，增速回落0.7个百分点。 11月末，商品房待售面积59606万平方米，比10月末减少653万平方米。其中，住宅待售面积减少651万平方米，办公楼待售面积减少8万平方米，商业营业用房待售面积增加2万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-11月份，房地产开发企业到位资金139489亿元，同比增长7.7%，增速比1-10月份提高0.3个百分点。其中，国内贷款22649亿元，增长18.0%；利用外资147亿元，增长11.7%；自筹资金45997亿元，增长2.7%；其他资金70696亿元，增长8.1%。在其他资金中，定金及预收款42817亿元，增长15.0%；个人按揭贷款21612亿元，下降1.6%。 四、房地产开发景气指数

11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.63，比10月份提高0.14点。（完）

欲浏览原文请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)