新闻稿：中国1-5月全国固定资产投资增速续放缓至8.6%--国家统计局

路透北京6月14日 - 以下是中国国家统计局最新公布的“2017年1-5月份全国固定资产投资（不含农户）增长8.6%”新闻稿全文：

2017年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）203718亿元，同比增长8.6%，增速比1-4月份回落0.3个百分点。从环比速度看，5月份比4月份增长0.72%。

分产业看，第一产业投资5938亿元，同比增长16.9%，增速比1-4月份回落2.2个百分点；第二产业投资77572亿元，增长3.6%，增速比1-4月份提高0.1个百分点；第三产业投资120208亿元，增长11.6%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。

第二产业中，工业投资76411亿元，同比增长4.1%，增速比1-4月份提高0.3个百分点。其中，采矿业投资2707亿元，同比下降11.4%，降幅扩大1.9个百分点；制造业投资64183亿元，同比增长5.1%，增速提高0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资9521亿元，增长2.4%，增速提高1.2个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）42306亿元，同比增长20.9%，增速比1-4月份回落2.4个百分点。其中，水利管理业投资增长14.7%，增速回落1.4个百分点；公共设施管理业投资增长25.2%，增速回落3.2个百分点；道路运输业投资增长23.1%，增速回落1.5个百分点；铁路运输业投资增长3.4%，增速回落0.1个百分点。

分地区看，东部地区投资91962亿元，同比增长8.7%，增速比1-4月份回落0.4个百分点；中部地区投资54383亿元，增长10.4%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资49961亿元，增长10.9%，增速回落0.1个百分点；东北地区投资5950亿元，下降14.4%，降幅收窄4.3个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资193995亿元，同比增长9.2%，增速比1-4月份回落0.4个百分点；港澳台商投资4851亿元，下降4.4%，降幅与1-4月份持平；外商投资4301亿元，下降1.3%，降幅比1-4月份扩大1个百分点。

从项目隶属关系看，中央项目投资7035亿元，同比下降10.2%，降幅扩大1个百分点；地方项目投资196683亿元，增长9.4%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资887153亿元，同比增长19.4%，增速比1-4月份提高0.4个百分点；新开工项目计划总投资162529亿元，下降5.6%，降幅比1-4月份收窄0.3个百分点。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金212281亿元，同比下降0.1%，降幅比1-4月份收窄1.3个百分点。其中，国家预算资金增长1.5%，1-4月份为下降0.1%；国内贷款增长2.8%，增速比1-4月份提高1.9个百分点；自筹资金下降4.6%，降幅比1-4月份收窄2.5个百分点；利用外资下降12.9%，降幅比1-4月份收窄0.7个百分点；其他资金增长16%，增速比1-4月份回落3.2个百分点。（完）

欲览详情，请点选统计局网站：here (整理 孙琦子; 审校 曾祥进)