FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
23 天内
新闻稿：中国1-6月民间固定资产投资逾17万亿元，同比增长7.2%--统计局
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月17日 / 凌晨4点20分 / 23 天内

新闻稿：中国1-6月民间固定资产投资逾17万亿元，同比增长7.2%--统计局

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京7月17日 - 中国国家统计局周一公布，2017年1-6月份，民间固定资产投资170,239亿元人民币，同比名义增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。

民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.7%，比1-5月份回落0.3个百分点。

以下为国家统计局发布的“2017年1-6月份民间固定资产投资增长7.2%”全文：

2017年1-6月份，民间固定资产投资170239亿元，同比名义增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.7%，比1-5月份回落0.3个百分点。 　　分地区看，东部地区民间固定资产投资80164亿元，同比增长9.3%，增速比1-5月份提高0.6个百分点；中部地区50009亿元，增长8.6%，增速比1-5月份回落0.1个百分点；西部地区32522亿元，增长6%，增速回落0.3个百分点；东北地区7544亿元，同比下降12.3%，降幅比1-5月份收窄8.4个百分点。 　　分产业看，第一产业民间固定资产投资6968亿元，同比增长16.6%，增速比1-5月份回落0.3个百分点；第二产业83300亿元，增长4.8%，增速提高0.8个百分点；第三产业79971亿元，增长9%，增速回落0.1个百分点。 　　第二产业中，工业民间固定资产投资82680亿元，同比增长5.1%，增速比1-5月份提高0.8个百分点。其中，采矿业2178亿元，同比下降14.4%，降幅比1-5月份收窄3.5个百分点；制造业75222亿元，同比增长5.6%，增速比1-5月份提高0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业5280亿元，增长7.7%，增速提高0.5个百分点。（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接 here (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below