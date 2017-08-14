新闻稿：中国1-7月固定资产投资同比增8.3%，7月单月环增0.61%--国家统计局

路透北京8月14日 - 以下为中国国家统计局周一公布的题为“2017年1-7月份全国固定资产投资（不含农户）增长8.3%”的新闻稿全文：

2017年1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）337409亿元，同比增长8.3%，增速比1-6月份回落0.3个百分点。从环比速度看，7月份比6月份增长0.61%。

分产业看，第一产业投资10677亿元，同比增长14.4%，增速比1-6月份回落2.1个百分点；第二产业投资127150亿元，增长3.4%，增速回落0.6个百分点；第三产业投资199583亿元，增长11.3%，增速持平。

第二产业中，工业投资125316亿元，同比增长3.9%，增速比1-6月份回落0.7个百分点。其中，采矿业投资4825亿元，同比下降6.1%，降幅收窄0.3个百分点；制造业投资104389亿元，同比增长4.8%，增速回落0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资16102亿元，增长1.6%，增速回落0.9个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）72058亿元，同比增长20.9%，增速比1-6月份回落0.2个百分点。其中，水利管理业投资增长16.9%，增速回落0.6个百分点；公共设施管理业投资增长24.9%，增速回落0.5个百分点；道路运输业投资增长24%，增速提高0.8个百分点；铁路运输业投资增长3.3%，增速提高1.4个百分点。

分地区看，东部地区投资145328亿元，同比增长9.2%，增速比1-6月份提高0.1个百分点；中部地区投资87344亿元，增长8.5%，增速回落1.6个百分点；西部地区投资87486亿元，增长10.6%，增速回落0.1个百分点；东北地区投资14665亿元，同比下降9.3%，降幅收窄0.2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资322411亿元，同比增长8.9%，增速比1-6月份回落0.4个百分点；港澳台商投资7521亿元，同比下降5%，降幅扩大0.3个百分点；外商投资6388亿元，下降5.7%，降幅扩大1.7个百分点。

从项目隶属关系看，中央项目投资12064亿元，同比下降7.2%，降幅比1-6月份收窄3.7个百分点；地方项目投资325345亿元，同比增长8.9%，增速回落0.6个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1046956亿元，同比增长19.4%，增速比1-6月份回落 0.3个百分点；新开工项目计划总投资286883亿元，增长1.9%， 1-6月份为下降1.2%。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金341073亿元，同比增长1.5%，增速比1-6月份提高0.1个百分点。其中，国家预算资金增长5.4%，增速提高1.6个百分点；国内贷款增长5.6%，增速回落0.7个百分点；自筹资金同比下降2.5%，降幅收窄0.5个百分点；利用外资下降10.7%，降幅收窄3个百分点；其他资金增长14.5%，增速回落1.5个百分点。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站(here) (整理 李文科; 审校 乔艳红)