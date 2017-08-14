新闻稿：中国1-7月房地产开发投资59,761亿元，同比增长7.9%--国家统计局

路透北京8月14日 - 以下为中国国家统计局周一公布的题为“2017年1-7月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：

一、房地产开发投资完成情况

2017年1-7月份，全国房地产开发投资59761亿元，同比名义增长7.9%，增速比1-6月份回落0.6个百分点。其中，住宅投资40683亿元，增长10.0%，增速回落0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.1%。

1-7月份，东部地区房地产开发投资32069亿元，同比增长8.5%，增速比1-6月份提高0.1个百分点；中部地区投资12612亿元，增长13.8%，增速回落2.2个百分点；西部地区投资12901亿元，增长5.1%，增速回落1.7个百分点；东北地区投资2179亿元，下降11.3%，降幅收窄2.7个百分点。

1-7月份，房地产开发企业房屋施工面积707313万平方米，同比增长3.2%，增速比1-6月份回落0.2个百分点。其中，住宅施工面积483145万平方米，增长2.8%。房屋新开工面积100371万平方米，增长8.0%，增速回落2.6个百分点。其中，住宅新开工面积71746万平方米，增长11.9%。房屋竣工面积47021万平方米，增长2.4%，增速回落2.6个百分点。其中，住宅竣工面积33543万平方米，下降0.7%。

1-7月份，房地产开发企业土地购置面积12410万平方米，同比增长11.1%，增速比1-6月份提高2.3个百分点；土地成交价款5428亿元，增长41.0%，增速提高2.5个百分点。

二、商品房销售和待售情况

1-7月份，商品房销售面积86351万平方米，同比增长14.0%，增速比1-6月份回落2.1个百分点。其中，住宅销售面积增长11.5%，办公楼销售面积增长33.7%，商业营业用房销售面积增长29.4%。商品房销售额68461亿元，增长18.9%，增速回落2.6个百分点。其中，住宅销售额增长15.9%，办公楼销售额增长27.4%，商业营业用房销售额增长38.7%。

1-7月份，东部地区商品房销售面积38324万平方米，同比增长9.3%，增速比1-6月份回落2.4个百分点；销售额39891亿元，增长11.7%，增速回落2.7个百分点。中部地区商品房销售面积22296万平方米，增长18.0%，增速回落1.9个百分点；销售额13318亿元，增长28.0%，增速回落3.4个百分点。西部地区商品房销售面积21668万平方米，增长20.0%，增速回落1.2个百分点；销售额12668亿元，增长36.5%，增速回落1.2个百分点。东北地区商品房销售面积4063万平方米，增长9.0%，增速回落4.3个百分点；销售额2584亿元，增长19.1%，增速回落2.6个百分点。

7月末，商品房待售面积63496万平方米，比6月末减少1081万平方米。其中，住宅待售面积减少988万平方米，办公楼待售面积增加1万平方米，商业营业用房待售面积减少64万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1-7月份，房地产开发企业到位资金87664亿元，同比增长9.7%，增速比1-6月份回落1.5个百分点。其中，国内贷款15094亿元，增长19.8%；利用外资112亿元，增长20.6%；自筹资金27340亿元，下降1.9%；其他资金45118亿元，增长14.8%。在其他资金中，定金及预收款26937亿元，增长20.7%；个人按揭贷款13852亿元，增长4.1%。

四、房地产开发景气指数

7月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.42，比6月份提高0.04点。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站(here) (整理 李文科; 审校 乔艳红)