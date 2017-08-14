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新闻稿：中国1-7月民间固定资产投资同比增长6.9%--国家统计局
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2017年8月14日 / 凌晨2点51分 / 1 天内

新闻稿：中国1-7月民间固定资产投资同比增长6.9%--国家统计局

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-7月份民间固定资产投资增长6.9%”的新闻稿全文：

2017年1-7月份民间固定资产投资增长6.9%

2017年1-7月份，民间固定资产投资204,640亿元，同比名义增长6.9%，增速比1-6月份回落0.3个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.7%，与1-6月份持平。

分地区看，东部地区民间固定资产投资96,065亿元，同比增长9.4%，增速比1-6月份提高0.1个百分点；中部地区59,200亿元，增长7.2%，增速回落1.4个百分点；西部地区39,146亿元，增长6.2%，增速提高0.2个百分点；东北地区10,230亿元，同比下降9.8%，降幅收窄2.5个百分点。

分产业看，第一产业民间固定资产投资8,562亿元，同比增长16.3%，增速比1-6月份回落0.3个百分点；第二产业100,485亿元，增长4.3%，增速回落0.5个百分点；第三产业95,593亿元，增长8.9%，增速回落0.1个百分点。

第二产业中，工业民间固定资产投资99,759亿元，同比增长4.5%，增速比1-6月份回落0.6个百分点。其中，采矿业2,689亿元，同比下降13.2%，降幅收窄1.2个百分点；制造业90,744亿元，同比增长4.9%，增速回落0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业6,327亿元，增长7.5%，增速回落0.2个百分点。（完）

更多细节，请点选国家统计局网站(here) (整理 李文科; 审校 杨淑祯)

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