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新闻稿：中国1-8月固定资产投资同比增7.8%，8月环比增0.57%--国家统计局
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2017年9月14日 / 凌晨5点11分 / 1 个月内

新闻稿：中国1-8月固定资产投资同比增7.8%，8月环比增0.57%--国家统计局

2 分钟阅读

路透北京9月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-8月份全国固定资产投资（不含农户）增长7.8%”的新闻稿全文：

2017年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）394150亿元，同比增长7.8%，增速比1-7月份回落0.5个百分点。从环比速度看，8月份比7月份增长0.57%。

分产业看，第一产业投资12702亿元，同比增长12.2%，增速比1-7月份回落2.2个百分点；第二产业投资148229亿元，增长3.2%，增速回落0.2个百分点；第三产业投资233220亿元，增长10.6%，增速回落0.7个百分点。 　　第二产业中，工业投资146224亿元，同比增长3.8%，增速比1-7月份回落0.1个百分点。其中，采矿业投资5649亿元，同比下降7%，降幅扩大0.9个百分点；制造业投资121680亿元，同比增长4.5%，增速回落0.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资18894亿元，增长2.6%，增速提高1个百分点。 　　第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）84748亿元，同比增长19.8%，增速比1-7月份回落1.1个百分点。其中，水利管理业投资增长17.6%，增速提高0.7个百分点；公共设施管理业投资增长24.3%，增速回落0.6个百分点；道路运输业投资增长24.1%，增速提高0.1个百分点；铁路运输业投资增长4.2%，增速提高0.9个百分点。 　　分地区看，东部地区投资167759亿元，同比增长8.8%，增速比1-7月份回落0.4个百分点；中部地区投资101291亿元，增长7.7%，增速回落0.8个百分点；西部地区投资103610亿元，增长10.1%，增速回落0.5个百分点；东北地区投资18937亿元，同比下降6%，降幅收窄3.3个百分点。 　　分登记注册类型看，内资企业投资376777亿元，同比增长8.4%，增速比1-7月份回落0.5个百分点；港澳台商投资8703亿元，同比下降4%，降幅收窄1个百分点；外商投资7331亿元，下降6.7%，降幅扩大1个百分点。 　　从项目隶属关系看，中央项目投资13632亿元，同比下降27.6%，降幅比1-7月份扩大20.4个百分点；地方项目投资380518亿元，同比增长9.7%，增速提高0.8个百分点。 　　从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1096165亿元，同比增长18.6%，增速比1-7月份回落 0.8个百分点；新开工项目计划总投资330118亿元，增长2.2%， 增速提高0.3个百分点。 　　从到位资金情况看，固定资产投资到位资金396207亿元，同比增长2.8%，增速比1-7月份提高1.3个百分点。其中，国家预算资金增长6.9%，增速提高1.5个百分点；国内贷款增长7.7%，增速提高2.1个百分点；自筹资金同比下降0.9%，降幅收窄1.6个百分点；利用外资下降10%，降幅收窄0.7个百分点；其他资金增长14%，增速回落0.5个百分点。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站(here) (整理 许菁；审校 曾祥进)

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