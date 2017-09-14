新闻稿：中国1-8月房地产开发投资69,494亿元，同比增长7.9%--国家统计局

路透北京9月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-8月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：

一、房地产开发投资完成情况 2017年1-8月份，全国房地产开发投资69494亿元，同比名义增长7.9%，增速与1-7月份持平。其中，住宅投资47440亿元，增长10.1%，增速提高0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.3%。

1-8月份，东部地区房地产开发投资37099亿元，同比增长8.8%，增速比1-7月份提高0.3个百分点；中部地区投资14773亿元，增长13.3%，增速回落0.5个百分点；西部地区投资14966亿元，增长4.0%，增速回落1.1个百分点；东北地区投资2655亿元，下降7.4%，降幅收窄3.9个百分点。 1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积721781万平方米，同比增长3.1%，增速比1-7月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积493275万平方米，增长2.8%。房屋新开工面积114996万平方米，增长7.6%，增速回落0.4个百分点。其中，住宅新开工面积82131万平方米，增长11.6%。房屋竣工面积52296万平方米，增长3.4%，增速提高1个百分点。其中，住宅竣工面积37413万平方米，增长0.5%。 1-8月份，房地产开发企业土地购置面积14229万平方米，同比增长10.1%，增速比1-7月份回落1个百分点；土地成交价款6609亿元，增长42.7%，增速提高1.7个百分点。

二、商品房销售和待售情况 1-8月份，商品房销售面积98539万平方米，同比增长12.7%，增速比1-7月份回落1.3个百分点。其中，住宅销售面积增长10.3%，办公楼销售面积增长32.3%，商业营业用房销售面积增长26.9%。商品房销售额78096亿元，增长17.2%，增速回落1.7个百分点。其中，住宅销售额增长14.2%，办公楼销售额增长26.6%，商业营业用房销售额增长35.4%。

1-8月份，东部地区商品房销售面积43371万平方米，同比增长7.9%，增速比1-7月份回落1.4个百分点；销售额45147亿元，增长9.8%，增速回落1.9个百分点。中部地区商品房销售面积25557万平方米，增长16.6%，增速回落1.4个百分点；销售额15312亿元，增长26.0%，增速回落2个百分点。西部地区商品房销售面积24666万平方米，增长18.6%，增速回落1.4个百分点；销售额14461亿元，增长35.1%，增速回落1.4个百分点。东北地区商品房销售面积4945万平方米，增长9.0%，增速与1-7月份持平；销售额3176亿元，增长19.5%，增速提高0.4个百分点。 8月末，商品房待售面积62352万平方米，比7月末减少1144万平方米。其中，住宅待售面积减少987万平方米，办公楼待售面积减少43万平方米，商业营业用房待售面积减少87万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况 1-8月份，房地产开发企业到位资金99804亿元，同比增长9.0%，增速比1-7月份回落0.7个百分点。其中，国内贷款16904亿元，增长19.0%；利用外资112亿元，增长15.4%；自筹资金31439亿元，下降1.7%；其他资金51349亿元，增长13.4%。在其他资金中，定金及预收款30786亿元，增长20.0%；个人按揭贷款15764亿元，增长2.4%。

四、房地产开发景气指数 8月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.42，与7月份持平。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站(here) (整理 许菁；审校 曾祥进)