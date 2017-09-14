新闻稿：中国1-8月民间固定资产投资同比增长6.4%--国家统计局

路透北京9月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-8月份民间固定资产投资增长6.4%”的新闻稿全文：

2017年1-8月份，民间固定资产投资239148亿元，同比名义增长6.4%，增速比1-7月份回落0.5个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.7%，与1-7月份持平。

分地区看，东部地区民间固定资产投资110993亿元，同比增长9.2%，增速比1-7月份回落0.2个百分点；中部地区68607亿元，增长6.8%，增速回落0.4个百分点；西部地区46251亿元，增长5.4%，增速回落0.8个百分点；东北地区13298亿元，同比下降6.1%，降幅收窄3.7个百分点。 分产业看，第一产业民间固定资产投资10234亿元，同比增长14.6%，增速比1-7月份回落1.7个百分点；第二产业117365亿元，增长4.0%，增速回落0.3个百分点；第三产业111549亿元，增长8.4%，增速回落0.5个百分点。 第二产业中，工业民间固定资产投资116538亿元，同比增长4.2%，增速比1-7月份回落0.3个百分点。其中，采矿业3130亿元，同比下降14.2%，降幅扩大1个百分点；制造业105973亿元，同比增长4.6%，增速回落0.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业7435亿元，增长8.1%，增速提高0.6个百分点。（完）

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