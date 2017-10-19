新闻稿：中国1-9月全国固定资产投资同比增7.5%，增速小幅回落--国家统计局

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-9月份全国固定资产投资（不含农户）增长7.5%”的新闻稿全文：

2017年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）458,478亿元，同比增长7.5%，增速比1-8月份回落0.3个百分点。从环比速度看，9月份比8月份增长0.56%。

分产业看，第一产业投资14,973亿元，同比增长11.8%，增速比1-8月份回落0.4个百分点；第二产业投资171,787亿元，增长2.6%，增速回落0.6个百分点；第三产业投资271,718亿元，增长10.5%，增速回落0.1个百分点。

第二产业中，工业投资169,526亿元，同比增长3.3%，增速比1-8月份回落0.5个百分点。其中，采矿业投资6,692亿元，下降9.2%，降幅扩大2.2个百分点；制造业投资140,819亿元，同比增长4.2%，增速回落0.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资22,014亿元，增长1.7%，增速回落0.9个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）99,652亿元，同比增长19.8%，增速与1-8月份持平。其中，水利管理业投资增长16.5%，增速回落1.1个百分点；公共设施管理业投资增长23.7%，增速回落0.6个百分点；道路运输业投资增长24.9%，增速提高0.8个百分点；铁路运输业投资增长0.5%，增速回落3.7个百分点。

分地区看，东部地区投资193,335亿元，同比增长8.6%，增速比1-8月份回落0.2个百分点；中部地区投资117,318亿元，增长7.5%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资122,338亿元，增长9.4%，增速回落0.7个百分点；东北地区投资22,324亿元，同比下降2.1%，降幅收窄3.9个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资438,572亿元，同比增长8.1%，增速比1-8月份回落0.3个百分点；港澳台商投资9,922亿元，同比下降4.3%，降幅扩大0.3个百分点；外商投资8,389亿元，下降6.7%，降幅与1-8月份持平。

从项目隶属关系看，中央项目投资16,133亿元，同比下降6%，降幅比1-8月份收窄21.6个百分点；地方项目投资442,345亿元，同比增长8.0%，增速回落1.7个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1,150,242亿元，同比增长18.1%，增速比1-8月份回落 0.5个百分点；新开工项目计划总投资376,347亿元，增长2.4%， 增速提高0.2个百分点。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金457,007亿元，同比增长3.3%，增速比1-8月份提高0.5个百分点。其中，国家预算资金增长9%，增速提高2.1个百分点；国内贷款增长8.6%，增速提高0.9个百分点；自筹资金增长0.1%，1-8月份为下降0.9%；利用外资下降7.1%，降幅收窄2.9个百分点；其他资金增长11.7%，增速回落2.3个百分点。（完）

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