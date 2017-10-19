新闻稿：中国1-9月房地产开发投资80,644亿元，同比增长8.1%--国家统计局

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-9月份全国房地产开发投资和销售情况”新闻稿全文：

一、房地产开发投资完成情况

2017年1-9月份，全国房地产开发投资80644亿元，同比名义增长8.1%，增速比1-8月份提高0.2个百分点。其中，住宅投资55109亿元，增长10.4%，增速提高0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.3%。

1-9月份，东部地区房地产开发投资42869亿元，同比增长9.0%，增速比1-8月份提高0.2个百分点；中部地区投资17169亿元，增长13.3%，增速与1-8月份持平；西部地区投资17410亿元，增长3.6%，增速回落0.4个百分点；东北地区投资3197亿元，下降3.3%，降幅收窄4.1个百分点。

1-9月份，房地产开发企业房屋施工面积738065万平方米，同比增长3.1%，增速与1-8月份持平。其中，住宅施工面积505330万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积131033万平方米，增长6.8%，增速回落0.8个百分点。其中，住宅新开工面积94113万平方米，增长11.1%。房屋竣工面积57694万平方米，增长1.0%，增速回落2.4个百分点。其中，住宅竣工面积41260万平方米，下降1.9%。

1-9月份，房地产开发企业土地购置面积16733万平方米，同比增长12.2%，增速比1-8月份提高2.1个百分点；土地成交价款8149亿元，增长46.3%，增速提高3.6个百分点。

二、商品房销售和待售情况

1-9月份，商品房销售面积116006万平方米，同比增长10.3%，增速比1-8月份回落2.4个百分点。其中，住宅销售面积增长7.6%，办公楼销售面积增长32.7%，商业营业用房销售面积增长23.7%。商品房销售额91904亿元，增长14.6%，增速回落2.6个百分点。其中，住宅销售额增长11.4%，办公楼销售额增长25.2%，商业营业用房销售额增长31.8%。

1-9月份，东部地区商品房销售面积50656万平方米，同比增长5.5%，增速比1-8月份回落2.4个百分点；销售额52662亿元，增长6.9%，增速回落2.9个百分点。中部地区商品房销售面积30521万平方米，增长13.9%，增速回落2.7个百分点；销售额18454亿元，增长23.5%，增速回落2.5个百分点。西部地区商品房销售面积28968万平方米，增长16.0%，增速回落2.6个百分点；销售额16997亿元，增长32.0%，增速回落3.1个百分点。东北地区商品房销售面积5862万平方米，增长8.0%，增速回落1个百分点；销售额3790亿元，增长21.5%，增速提高2个百分点。

9月末，商品房待售面积61140万平方米，比8月末减少1212万平方米。其中，住宅待售面积减少938万平方米，办公楼待售面积减少67万平方米，商业营业用房待售面积减少138万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1-9月份，房地产开发企业到位资金113095亿元，同比增长8.0%，增速比1-8月份回落1个百分点。其中，国内贷款19003亿元，增长19.5%；利用外资113亿元，增长0.9%；自筹资金36451亿元，下降0.3%；其他资金57528亿元，增长10.4%。在其他资金中，定金及预收款34610亿元，增长16.9%；个人按揭贷款17739亿元，增长1.3%。

四、房地产开发景气指数

9月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.44，比8月份提高0.02点。(完)

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