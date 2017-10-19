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新闻稿：中国1-9月民间固定资产投资增长6%--国家统计局
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2017年10月19日 / 凌晨2点31分 / 6 天内

新闻稿：中国1-9月民间固定资产投资增长6%--国家统计局

1 分钟阅读

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-9月份民间固定资产投资增长6%”新闻稿全文：

2017年1-9月份，民间固定资产投资277,520亿元，同比名义增长6%，增速比1-8月份回落0.4个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.5%。

分地区看，东部地区民间固定资产投资127,973亿元，同比增长8.7%，增速比1-8月份回落0.5个百分点；中部地区79,581亿元，增长7.1%，增速提高0.3个百分点；西部地区54,391亿元，增长4.6%，增速回落0.8个百分点；东北地区15,574亿元，同比下降2.3%，降幅收窄3.8个百分点。 　　

分产业看，第一产业民间固定资产投资12,074亿元，同比增长14.3%，增速比1-8月份回落0.3个百分点；第二产业135,907亿元，增长3.4%，增速回落0.6个百分点；第三产业129,539亿元，增长8.2%，增速回落0.2个百分点。 　　

第二产业中，工业民间固定资产投资134,994亿元，同比增长3.7%，增速比1-8月份回落0.5个百分点。其中，采矿业3,703亿元，同比下降18%，降幅扩大3.8个百分点；制造业122,693亿元，同比增长4.2%，增速回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业8,597亿元，增长7.2%，增速回落0.9个百分点。(完)

欲浏览原文请点选国家统计局网站：here (整理 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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