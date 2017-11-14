新闻稿：中国10月社会消费品零售总额同比增10%，环比增0.74%--统计局

路透北京11月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年10月份社会消费品零售总额增长10.0%”的新闻稿全文：

2017年10月份，社会消费品零售总额34241亿元，同比名义增长10.0%（扣除价格因素实际增长8.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额14374亿元，增长7.2%。 2017年1-10月份，社会消费品零售总额297419亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额131618亿元，增长8.3%。 按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额29537亿元，同比增长9.8%；乡村消费品零售额4704亿元，增长11.3%。1-10月份，城镇消费品零售额255129亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额42290亿元，增长12.0%。 按消费类型分，10月份，餐饮收入3852亿元，同比增长10.3%；商品零售30389亿元，增长10.0%。1-10月份，餐饮收入32279亿元，同比增长10.9%；商品零售265140亿元，增长10.2%。 在商品零售中，10月份，限额以上单位商品零售13467亿元，同比增长7.3%。1-10月份，限额以上单位商品零售123686亿元，同比增长8.4%。 2017年1-10月份，全国网上零售额55350亿元，同比增长34.0%。其中，实物商品网上零售额41782亿元，增长28.8%，占社会消费品零售总额的比重为14.0%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.5%、19.6%和32.1%。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站： here (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)