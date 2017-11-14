新闻稿：中国10月规模以上工业增加值同比增6.2%，环比增0.5%--统计局

路透北京11月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年10月份规模以上工业增加值增长6.2%”的新闻稿全文：

2017年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份回落0.4个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。 分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比下降1.3%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.2%。 分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比增长6.6%；集体企业增长3.6%，股份制企业增长6.1%，外商及港澳台商投资企业增长6.5%。 分行业看，10月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.0%，纺织业增长3.3%，化学原料和化学制品制造业增长3.3%，非金属矿物制品业增长2.3%，黑色金属冶炼和压延加工业下降1.3%，有色金属冶炼和压延加工业下降1.7%，通用设备制造业增长9.6%，专用设备制造业增长12.3%，汽车制造业增长11.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.4%，电气机械和器材制造业增长11.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.8%，电力、热力生产和供应业增长8.8%。 分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长6.2%，中部地区增长7.2%，西部地区增长6.8%，东北地区增长5.2%。 分产品看，10月份，596种产品中有367种产品同比增长。其中，钢材9179万吨，同比下降1.6%；水泥21990万吨，下降3.1%；十种有色金属446万吨，下降3.3%；乙烯161万吨，增长8.5%；汽车260.1万辆，增长0.6%；轿车104.8万辆，下降4.4%；发电量5038亿千瓦时，同比增长2.5%；原油加工量5051万吨，同比增长7.4%。 10月份，工业企业产品销售率为97.8%，比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值11181亿元，同比名义增长7.5%。 第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）113103亿元，同比增长19.6%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中，水利管理业投资增长16.2%，增速回落0.3个百分点；公共设施管理业投资增长23.4%，增速回落0.3个百分点；道路运输业投资增长24.7%，增速回落0.2个百分点；铁路运输业投资增长0.4%，增速回落0.1个百分点。 分地区看，东部地区投资218371亿元，同比增长8.1%，增速比1-9月份回落0.5个百分点；中部地区投资131460亿元，增长7.4%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资138028亿元，增长9.0%，增速回落0.4个百分点；东北地区投资26407亿元，下降3.2%，降幅扩大1.1个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资495567亿元，同比增长7.9%，增速比1-9月份回落0.2个百分点；港澳台商投资11134亿元，同比下降3.8%，降幅收窄0.5个百分点；外商投资9306亿元，下降6.6%，降幅收窄0.1个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资18139亿元，同比下降5.9%，降幅比1-9月份收窄0.1个百分点；地方项目投资499679亿元，同比增长7.8%，增速回落0.2个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1207874亿元，同比增长18.1%，增速与1-9月份持平；新开工项目计划总投资426541亿元，增长3.8%，增速提高1.4个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金514597亿元，同比增长3.6%，增速比1-9月份提高0.3个百分点。其中，国家预算资金增长9.8%，增速提高0.8个百分点；国内贷款增长9.6%，增速提高1个百分点；自筹资金增长0.5%，增速提高0.4个百分点；利用外资下降5.5%，降幅收窄1.6个百分点；其他资金增长10.6%，增速回落1.1个百分点。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站： here (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)