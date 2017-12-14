新闻稿：中国11月份社会消费品零售总额增长10.2%--国家统计局

路透北京12月14日 - 以下为中国国家统计局周四公布的新闻稿原文：

2017年11月份，社会消费品零售总额34,108亿元，同比名义增长10.2%（扣除价格因素实际增长8.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额15,779亿元，增长7.8%。 2017年1-11月份，社会消费品零售总额331,528亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额145,753亿元，增长8.3%。 按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额2,9407亿元，同比增长9.9%；乡村消费品零售额4,701亿元，增长11.7%。1-11月份，城镇消费品零售额284,536亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额46,991亿元，增长11.9%。 按消费类型分，11月份，餐饮收入3,675亿元，同比增长10.0%；商品零售30,433亿元，增长10.2%。1-11月份，餐饮收入35,955亿元，同比增长10.8%；商品零售295,573亿元，增长10.2%。 在商品零售中，11月份，限额以上单位商品零售14,878亿元，同比增长7.9%。1-11月份，限额以上单位商品零售136,931亿元，同比增长8.3%。 2017年1-11月份，全国网上零售额64,306亿元，同比增长32.4%。其中，实物商品网上零售额49,144亿元，增长27.6%，占社会消费品零售总额的比重为14.8%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.4%、18.0%和31.1%。（完）

欲浏览原文，请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)