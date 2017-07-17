新闻稿：中国2017年上半年居民收入名义增长8.8%，实际增长7.3%--统计局

路透北京7月17日 - 中国国家统计局公布2017年上半年居民收入和消费支出情况，全国居民人均可支配收入12,932元人民币，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长7.3%。

其中，城镇居民人均可支配收入18322元，增长8.1%(以下如无特别说明，均为同比名义增长)，扣除价格因素，实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入6562元，增长8.5%，扣除价格因素，实际增长7.4%。

以下为国家统计局发布新闻稿全文： 一、居民收入情况 2017年上半年，全国居民人均可支配收入12932元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长7.3%。其中，城镇居民人均可支配收入18322元，增长8.1%(以下如无特别说明，均为同比名义增长)，扣除价格因素，实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入6562元，增长8.5%，扣除价格因素，实际增长7.4%。 上半年，全国居民人均可支配收入中位数11238元，增长7.0%，中位数是平均数的86.9%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数16803元，增长7.3%，是平均数的91.7%；农村居民人均可支配收入中位数5559元，增长7.0%，是平均数的84.7%。

按收入来源分，上半年，全国居民人均工资性收入7435元，增长8.6%，占可支配收入的比重为57.5%；人均经营净收入2117元，增长5.9%，占可支配收入的比重为16.4%；人均财产净收入1056元，增长9.6%，占可支配收入的比重为8.2%；人均转移净收入2324元，增长11.9%，占可支配收入的比重为18.0%。 二、居民消费支出情况 2017年上半年，全国居民人均消费支出8834元，比上年同期名义增长7.6%，扣除价格因素，实际增长6.1%。其中，城镇居民人均消费支出11931元，增长6.7%，扣除价格因素，实际增长5.1%；农村居民人均消费支出5174元，增长8.1%，扣除价格因素，实际增长7.0%。 上半年，全国居民人均食品烟酒消费支出2678元，增长5.6%，占人均消费支出的比重为30.3%；人均衣着消费支出668元，增长2.4%，占人均消费支出的比重为7.6%；人均居住消费支出1919元，增长8.3%，占人均消费支出的比重为21.7%；人均生活用品及服务消费支出535元，增长6.5%，占人均消费支出的比重为6.1%；人均交通通信消费支出1211元，增长9.6%，占人均消费支出的比重为13.7%；人均教育文化娱乐消费支出869元，增长10.0%，占人均消费支出的比重为9.8%；人均医疗保健消费支出718元，增长11.9%，占人均消费支出的比重为8.1%；人均其他用品和服务消费支出236元，增长11.9%，占人均消费支出的比重为2.7%。（完）

浏览原文请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)