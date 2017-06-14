新闻稿：中国5月社会消费品零售总额增长10.7%，与上月持平--国家统计局

路透北京6月14日 - 以下为中国国家统计局最新发布的“2017年5月份社会消费品零售总额增长10.7%”新闻稿全文：

2017年5月份，社会消费品零售总额29459亿元，同比名义增长10.7%（扣除价格因素实际增长9.5%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额12,937亿元，增长9.2%。

2017年1-5月份，社会消费品零售总额142,561亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额62,689亿元，增长8.4%。

按经营单位所在地分，5月份，城镇消费品零售额25,360亿元，同比增长10.4%；乡村消费品零售额4,099亿元，增长12.7%。1-5月份，城镇消费品零售额122,241亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额20,320亿元，增长12.2%。

按消费类型分，5月份，餐饮收入3,211亿元，同比增长11.6%；商品零售26,248亿元，增长10.6%。1-5月份，餐饮收入15,293亿元，同比增长11.0%；商品零售127,268亿元，增长10.2%。

在商品零售中，5月份，限额以上单位商品零售12,158亿元，同比增长9.2%。1-5月份，限额以上单位商品零售58,977亿元，同比增长8.5%。

2017年1-5月份，全国网上零售额24,663亿元，同比增长32.5%。其中，实物商品网上零售额18,798亿元，增长26.5%，占社会消费品零售总额的比重为13.2%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长21.5%、20.6%和29.2%。 （完）

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