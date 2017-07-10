新闻稿：中国6月工业生产者出厂价格同比涨5.5%，环比下降0.2%--国家统计局

路透北京7月10日 - 以下为中国国家统计局周一公布的题为“2017年6月份工业生产者出厂价格同比上涨5.5%”的新闻稿全文：

2017年6月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.5%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比上涨7.3%，环比下降0.4%。上半年，工业生产者出厂价格同比上涨6.6%，工业生产者购进价格同比上涨8.7%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨7.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.4个百分点。其中，采掘工业价格上涨18.3%，原材料工业价格上涨10.0%，加工工业价格上涨5.4%。生活资料价格同比上涨0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.1%，衣着价格上涨1.3%，一般日用品价格上涨1.0%，耐用消费品价格上涨0.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比上涨14.1%，黑色金属材料类价格上涨13.7%，燃料动力类价格上涨12.5%，建筑材料及非金属类价格上涨8.6%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降1.7%，原材料工业价格下降0.7%，加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格环比下降0.1%。其中，食品和耐用消费品价格均下降0.2%，衣着和一般日用品价格均持平（涨跌幅度为0）。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降1.2%，黑色金属材料类价格下降1.1%；建筑材料及非金属类价格上涨0.5%，有色金属材料及电线类价格上涨0.3%。

**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读6月PPI数据**

从环比看，6月份PPI继续下降，降幅比上月收窄0.1个百分点。生产资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中加工工业价格由上月下降转为本月上涨0.1%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。从主要行业看，涨幅扩大的有造纸和纸制品业、有色金属矿采选业，分别上涨0.9%和0.6%；由降转升的有黑色金属冶炼和压延加工业、纺织业，分别上涨0.4%和0.1%；降幅扩大的有石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、石油加工业，分别下降2.3%、2.1%和2.0%。 从同比看，6月份PPI上涨5.5%，涨幅与上月持平。在主要工业行业中，涨幅回落的有煤炭开采和洗选业、石油加工业、石油和天然气开采业，分别上涨33.2%、14.9%和13.8%；涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业，分别上涨24.5%、13.9%和7.7%。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约4.4个百分点，占总涨幅的80.0%。 据测算，在6月份5.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.7个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。（完）

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