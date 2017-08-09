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新闻稿：中国7月居民消费价格同比上涨1.4%，环比上涨0.1%--国家统计局
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2017年8月9日 / 凌晨1点46分 / 5 天内

新闻稿：中国7月居民消费价格同比上涨1.4%，环比上涨0.1%--国家统计局

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月9日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年7月份居民消费价格同比上涨1.4%”的新闻稿全文：

2017年7月份居民消费价格同比上涨1.4%

2017年7月份，全国居民消费价格同比上涨1.4%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.0%；食品价格下降1.1%，非食品价格上涨2.0%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨2.9%。1-7月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。

7月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.2%，服务价格上涨0.6%。

**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读7月CPI数据**

从环比看，7月份CPI上涨0.1%，走势基本平稳。食品价格下降0.1%，影响CPI下降约0.02个百分点。受大范围持续高温天气和区域性强降水影响，鲜菜价格连降5个月后上涨7.0%；高温导致蛋鸡产蛋率下降，储运成本提高，鸡蛋价格上涨4.0%，两项合计影响CPI上涨约0.17个百分点。时令水果大量上市，鲜果价格下跌9.2%；猪肉消费进入淡季，价格下降0.7%，两项合计影响CPI下跌约0.18个百分点。非食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.13个百分点。暑期旅游出行人数增多，飞机票和旅行社收费价格分别上涨10.5%和6.1%，两项合计影响CPI上涨约0.13个百分点。 　　从同比看，7月份CPI上涨1.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。食品价格下降1.1%，影响CPI下降约0.21个百分点。其中，猪肉价格下降15.5%，影响CPI下降0.46个百分点；鲜菜价格上涨9.1%，影响CPI上涨约0.20个百分点。非食品价格上涨2.0%，影响CPI上涨约1.62个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.5%，教育服务类价格上涨3.3%，居住类价格上涨2.5%。 　　据测算，在7月份1.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.0个百分点，新涨价因素约为0.4个百分点。（完）

参看详情，请点击统计局网站(here)

here 发稿 李文科; 审校 曾祥进

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