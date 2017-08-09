新闻稿：中国7月工业生产者出厂价格同比上涨5.5%，环比涨0.2%--国家统计局

路透北京8月9日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年7月份工业生产者出厂价格同比上涨5.5%”的新闻稿全文：

2017年7月份工业生产者出厂价格同比上涨5.5%

2017年7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.5%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比上涨7.0%，环比持平（涨跌幅度为0，下同）。1-7月平均，工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，工业生产者购进价格同比上涨8.5%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨7.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.4个百分点。其中，采掘工业价格上涨15.8%，原材料工业价格上涨9.3%，加工工业价格上涨5.8%。生活资料价格同比上涨0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨1.2%，一般日用品价格上涨0.6%，耐用消费品价格持平。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比上涨14.1%，有色金属材料及电线类价格上涨13.2%，燃料动力类价格上涨10.7%，建筑材料及非金属类价格上涨9.3%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.2%。

影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降1.1%，原材料工业价格下降0.2%，加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格环比持平。其中，食品价格上涨0.1%，衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨1.0%，黑色金属材料类价格上涨0.7%；燃料动力类价格下降1.2%。

**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读7月PPI数据**

从环比看，7月份PPI由降转升，上涨0.2%，主要受钢材、有色金属等产品价格上涨影响。生产资料价格上涨0.2%，生活资料价格持平。在调查的40个工业大类行业中，20个行业产品价格上涨，比上月增加9个。从主要行业看，环比涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业，分别上涨2.7%和1.5%，合计影响PPI上涨约0.3个百分点；环比降幅收窄的有煤炭开采和洗选业，下降0.1%；环比降幅扩大的有石油和天然气开采业、石油加工业，分别下降5.3%和3.0%。

从同比看，PPI上涨5.5%，涨幅连续3个月相同。在主要行业中，同比涨幅回落的有煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼和压延加工业、石油加工业，分别上涨32.3%、12.7%和10.9%；同比涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业，分别上涨27.5%和8.5%；此外，化学原料和化学制品制造业价格同比上涨7.6%，涨幅与上月相同。上述六大行业合计影响PPI上涨约4.4个百分点，占总涨幅的80.0%。

据测算，在7月份5.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.6个百分点，新涨价因素约为0.9个百分点。（完）

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