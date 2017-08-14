新闻稿：中国7月社会消费品零售总额同比增长10.4%，环比增长0.73%--国家统计局

路透北京8月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年7月份社会消费品零售总额增长10.4%”的新闻稿全文：

2017年7月份社会消费品零售总额增长10.4%

2017年7月份，社会消费品零售总额29,610亿元，同比名义增长10.4%（扣除价格因素实际增长9.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额12,813亿元，增长8.6%。

2017年1-7月份，社会消费品零售总额201,978亿元，同比增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额89,821亿元，增长8.7%。

按经营单位所在地分，7月份，城镇消费品零售额25,474亿元，同比增长10.2%；乡村消费品零售额4,136亿元，增长11.7%。1-7月份，城镇消费品零售额173,259亿元，同比增长10.1%；乡村消费品零售额28,719亿元，增长12.2%。

按消费类型分，7月份，餐饮收入3,204亿元，同比增长11.1%；商品零售26,406亿元，增长10.3%。1-7月份，餐饮收入21,750亿元，同比增长11.2%；商品零售180,228亿元，增长10.3%。

在商品零售中，7月份，限额以上单位商品零售12,004亿元，同比增长8.6%。1-7月份，限额以上单位商品零售84,478亿元，同比增长8.7%。

2017年1-7月份，全国网上零售额36,617亿元，同比增长33.7%。其中，实物商品网上零售额27,820亿元，增长28.9%，占社会消费品零售总额的比重为13.8%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长24.9%、21.9%和31.7%。（完）

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