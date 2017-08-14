新闻稿：中国7月规模以上工业增加值同比增6.4%，环比增0.41%--国家统计局

路透北京8月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年7月份规模以上工业增加值增长6.4%”的新闻稿全文：

2017年7月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比6月份回落1.2个百分点，比上年同月加快0.4个百分点。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.41%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.8%。

分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比下降1.3%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。

分经济类型看，7月份，国有控股企业增加值同比增长6.7%；集体企业下降3.6%，股份制企业增长6.7%，外商及港澳台商投资企业增长6.7%。

分行业看，7月份，41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.0%，纺织业增长4.3%，化学原料和化学制品制造业增长2.3%，非金属矿物制品业增长3.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长2.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长1.1%，通用设备制造业增长11.5%，专用设备制造业增长11.9%，汽车制造业增长11.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.3%，电气机械和器材制造业增长11.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%，电力、热力生产和供应业增长9.7%。

分地区看，7月份，东部地区增加值同比增长6.4%，中部地区增长7.9%，西部地区增长5.9%，东北地区增长0.6%。

分产品看，7月份，596种产品中有398种产品同比增长。其中，钢材9,667万吨，同比增长2.7%；水泥21,283万吨，下降0.9%；十种有色金属447万吨，同比持平；乙烯148万吨，增长1.0%；汽车207.3万辆，增长4.3%；轿车86.6万辆，下降3.7%；发电量6,047亿千瓦时，增长8.6%；原油加工量4,550万吨，增长0.4%。

7月份，工业企业产品销售率为97.9%，比上年同期提高0.3个百分点。工业企业实现出口交货值10,621亿元，同比名义增长8.6%。（完）

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