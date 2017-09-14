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新闻稿：中国8月社会消费品零售总额同比增长10.1%，环比增长0.76%--国家统计局
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2017年9月14日 / 凌晨5点09分 / 1 个月前

新闻稿：中国8月社会消费品零售总额同比增长10.1%，环比增长0.76%--国家统计局

1 分钟阅读

路透北京9月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年8月份社会消费品零售总额增长10.1%”的新闻稿全文：

2017年8月份，社会消费品零售总额30330亿元，同比名义增长10.1%（扣除价格因素实际增长8.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额13229亿元，增长7.5%。 　　2017年1-8月份，社会消费品零售总额232308亿元，同比增长10.4%，与1-7月份持平。其中，限额以上单位消费品零售额103070亿元，增长8.6%。

按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额26169亿元，同比增长9.9%；乡村消费品零售额4161亿元，增长11.5%。1-8月份，城镇消费品零售额199428亿元，同比增长10.1%；乡村消费品零售额32880亿元，增长12.1%。 　　按消费类型分，8月份，餐饮收入3360亿元，同比增长10.7%；商品零售26970亿元，增长10.1%。1-8月份，餐饮收入25110亿元，同比增长11.1%；商品零售207198亿元，增长10.3%。 　　在商品零售中，8月份，限额以上单位商品零售12400亿元，同比增长7.5%。1-8月份，限额以上单位商品零售96899亿元，同比增长8.6%。 　　2017年1-8月份，全国网上零售额42511亿元，同比增长34.3%。其中，实物商品网上零售额32101亿元，增长29.2%，占社会消费品零售总额的比重为13.8%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长25.4%、19.6%和32.9%。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站(here) (整理 许菁；审校 曾祥进)

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