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新闻稿：中国8月规模以上工业增加值同比增6.0%，环比增0.46%--国家统计局
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2017年9月14日 / 凌晨5点07分 / 1 个月内

新闻稿：中国8月规模以上工业增加值同比增6.0%，环比增0.46%--国家统计局

2 分钟阅读

路透北京9月14日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年8月份规模以上工业增加值增长6.0%”的新闻稿全文：

2017年8月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比7月份回落0.4个百分点。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%，增速比上月提高0.05个百分点。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。

分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比下降3.4%，制造业增长6.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.7%。 　　分经济类型看，8月份，国有控股企业增加值同比增长7.8%；集体企业下降2.1%，股份制企业增长5.8%，外商及港澳台商投资企业增长7.9%。 　　分行业看，8月份，41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.6%，纺织业增长3.6%，化学原料和化学制品制造业增长3.2%，非金属矿物制品业增长1.3%，黑色金属冶炼和压延加工业增长0.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长0.4%,通用设备制造业增长10.7%，专用设备制造业增长12.1%,汽车制造业增长14.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.3%，电气机械和器材制造业增长12.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.0%，电力、热力生产和供应业增长8.2%。 　　分地区看，8月份，东部地区增加值同比增长5.4%，中部地区增长7.4%，西部地区增长4.0%，东北地区增长2.2%。 　　分产品看，8月份，596种产品中有377种产品同比增长。其中，钢材9676万吨，同比增长0.5%；水泥21185万吨，下降3.7%；十种有色金属442万吨，下降2.2%；乙烯160万吨，增长14.5%；汽车213.4万辆，增长4.7%；轿车89.2万辆，增长0.1%；发电量5945亿千瓦时，增长4.8%；原油加工量4712万吨，增长6.5%。 　　8月份，工业企业产品销售率为98.5%，比上年同期提高0.4个百分点。工业企业实现出口交货值10895亿元，同比名义增长8.2%。（完）

更多细节，请点选中国国家统计局网站(here) (整理 许菁；审校 曾祥进)

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