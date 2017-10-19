新闻稿：中国9月规模以上工业增加值同比增6.6%，环比增0.56%--统计局

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局最新公布的题为“2017年9月份规模以上工业增加值增长6.6%”的新闻稿全文：

2017年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.6%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比8月份加快0.6个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.56%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。

分三大门类看，9月份，采矿业增加值同比下降3.8%，制造业增长8.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.8%。

分经济类型看，9月份，国有控股企业增加值同比增长9.0%；集体企业下降2.6%，股份制企业增长7.1%，外商及港澳台商投资企业增长8.9%。

分行业看，9月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.2%，纺织业增长4.1%，化学原料和化学制品制造业增长4.2%，非金属矿物制品业增长2.7%，黑色金属冶炼和压延加工业下降1.4%,有色金属冶炼和压延加工业下降0.9%,通用设备制造业增长10.6%，专用设备制造业增长11.3%,汽车制造业增长13.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.2%，电气机械和器材制造业增长12.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.3%，电力、热力生产和供应业增长7.3%。

分地区看，9月份，东部地区增加值同比增长7.8%，中部地区增长7.6%，西部地区增长5.9%，东北地区增长5.2%。

分产品看，9月份，596种产品中有393种产品同比增长。其中，钢材9356万吨，同比下降1.8%；水泥22140万吨，下降2.0%；十种有色金属444万吨，下降3.1%；乙烯157万吨，增长17.4%；汽车291.8万辆，增长3.1%；轿车119.0万辆，下降0.3%；发电量5220亿千瓦时，增长5.3%；原油加工量4934万吨，增长12.7%。

9月份，工业企业产品销售率为98.3 %，比上年同期提高0.3个百分点。工业企业实现出口交货值11906亿元，同比名义增长9.8%。（完）

欲览原文，请点选统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)