新闻稿：全球企业高杠杆可能引发下一轮违约周期--标普

(注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。) 墨尔本，2018年2月5日—全球企业近期盈利水平和财务指标的改善难以抵消企业高杠杆所带来的巨大信用风险，标普全球评级在今日发布的《2018全球企业杠杆趋势》报告中如是表示。

“债务水平如此之高而违约率又很低，稳定局面可能难以为继，”标普全球评级信用分析师曾永兴表示，“如此高的财务杠杆意味着企业对于融资成本上升和融资渠道减少将更加敏感。债券市场剧烈重新定价或快于预期的货币市场利率正常化进程都可能影响全球企业的信用状况，并引发新一轮违约周期。”

可能是受到近期特朗普税改对美国企业的利好支撑，全球企业利润水平和现金流的持续改善有望使企业财务杠杆在2018年有小幅下降，但是总体杠杆水平仍将保持高位。

2011-2017年间，全球非金融企业债务对GDP的比率增加了15个百分点达到96%。我们估算，在全球13,000家样本企业中，有37%在2017年可被归入财务杠杆“极高”类别（即债务对息税折摊前利润比率超过5倍），比2007年高5个百分点。而积极的情况是，全球利润增速自2016年起赶上了债务增速，结束了前些年一直落后的局面。

尽管不同地区不同行业的企业处于周期的不同阶段，但我们认为整体来看全球企业正处在商业周期的顶点。包括美国在内的一些国家国内的众多行业的经营水平已接近最大产能，因此这些国家的货币当局都在缓慢减弱刺激政策。近期的美国企业减税政策或将有助于改善企业现金流，延长当前所处阶段的时间，但也要面对美联储更加激进地收紧货币的风险。

进入2018年后全球信用状况整体来说变得更加有利。但是，债券和股票市场在1月末双双出现波动。投资者担心经济加速增长、美元走弱以及大宗商品价格回调可能会引发通胀，进而引发风险的大幅重新定价，并导致利率更快上升。

曾永兴表示：“退出宽松货币环境可能引发下一轮违约周期，因为较高的企业债务水平增加了债务人对融资成本上升的敏感性。”

中国是2007-2017年间财务杠杆上升的主要推手。其18.9万亿美元的债务（包括国企债务）占到全球总债务的28%。除中国外的其他亚太地区以及拉丁美洲也是债务上涨的推手之一，而北美洲及欧洲的债务水平则有所改善。分行业看，基建、资本品以及建材仍是负债水平最高的行业。石油、金属和电信行业中财务杠杆为“极高”类别的企业比例也增加了一倍（此前比例较低）。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)