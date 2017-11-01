新闻稿：化解过高债务杠杆——中国大型企业有更大应对空间--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年11月1日—得益于自身盈利水平改善、及政府出台了对付行业低效和债务负担过重的政策，中国企业部门激增的债务增速或将在未来两年内得到控制。不过，要让目前处于高位的企业债务杠杆降下来，恐难以在一朝一夕内达成。标普全球评级根据近期对中国最大的220家企业进行的调查得出上述观点，同时将这220大企业排名发布在昨日刊发的《为狂飙的债务列车减速——中国220大企业有更大缓冲空间》一文中。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“我们的调查反映出，随着产品价格在历经五年下滑后回暖、市场需求回升以及企业盈利能力改善，中国企业部门目前解决债务过快增长的时机和条件更优。企业也已从降低成本和控制资本开支的努力中获益。”

在重点行业中，金属和采矿业、石油和天燃气行业削减资本开支的力度最大，以藉此缓和自2015年至2016年初大宗商品价格持续走低造成的不利影响。现在，上述行业正成为大宗商品价格回暖的最大受益者。国有企业在大宗商品和上游行业中处于支配地位。

此外，在引导国有企业控制并降低杠杆的政策措施指引下，企业也变得更加精打细算。

“到目前为止，去杠杆举措的作用正不断显现。其中一个标志是：2017年前9个月，中国企业跨境兼并收购活动减少了50%。由于政府打击上述活动的风险仍在，盈利水平不断复苏的国有企业对此类投资的偏好也审慎起来，”李国宜表示。

今年220大企业的排名与去年相比发生了很大变化，主要原因是19大行业中有5个行业的财务风险状况出现改善。债务对EBITDA比率的中位数从2015年的3.7倍小幅改善至2016年的3.5倍。

李国宜表示：“控制和降低企业债务杠杆的一种途径是进行兼并和合并。相较买卖双方私下沟通，由国家主导的合并效率更高。此举也向投资者和贷款者释放出了明确讯号，即政府有强烈意愿为合并后的集团提供支持，并帮助他们重新恢复财务状况。”

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）