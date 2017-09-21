新闻稿：台湾央行第三季底理监事会决议维持利率不变

路透台北9月21日 - 以下为台湾中央银行第三季底理监事联席会议决议新闻稿：

一、国际经济金融情势

本年6月下旬理事会会议以来，先进及新兴市场经济体景气稳定复苏，国际机构上修本年全球经济成长预测值，且预期明年经济成长优于本年。

由于美国联准会即将启动缩减资产负债表规模，欧洲央行亦将检视资产购买计画；益以美国经贸政策走向、贸易保护主义、地缘政治冲突等，增添全球经济金融前景之风险。

二、国内经济金融情势

(一) 本年年中以来，随全球经济稳健成长，台湾出口活络。内需方面，民间消费成长有限，资本设备进口减退，民间投资较为审慎。本行预估本年下半年经济成长率为1.93%(低于上半年之2.39%)，全年为2.15%。

预期明年全球景气增温，可望带动出口成长，加以政府推动前瞻基础建设投资，有助支撑内需，本行预测经济成长率为2.20%；军公教调薪带动企业加薪，将挹注民间消费，明年经济成长率可望调升。

劳动市场持续改善，就业人数续增，以服务业部门增加较多；1至7月平均失业率为3.76%，较上年同期减少0.15个百分点。

(二) 6月以来，因食物类价格回升，消费者物价指数(CPI)年增率微扬，至8月为0.96%；1至8月平均CPI年增率为0.72%，不含蔬果及能源之CPI(即核心CPI)为0.97%，显示当前物价涨幅温和。本行预估本年CPI与核心CPI年增率分别为0.80%及1.04%。

由于明年国际油价可望持稳，全球通膨预期温和，加上国内需求和缓，估计产出缺口续为负值，本行预测明年CPI及核心CPI年增率分别为1.12%及1.13%，物价情势展望稳定。

(三)本行持续透过公开市场操作，调节市场资金， 6至8月银行超额准备维持宽裕。1至8月平均M2及放款与投资年增率分别为3.71%及4.68%，显示国内金融情势适度宽松，流动性足以支应企业及家庭部门支出成长所需。

自上次理事会会议以来，新台币对美元汇率小幅升值，金融业隔夜拆款利率持稳，公债殖利率下滑。与主要国家实质利率多为负值情况相较，国内实质利率已呈正数。

三、本日本行理事会一致决议

考量国际经济前景仍存不确定性，恐影响外需表现；复以国内需求和缓，本年下半年及明年经济成长力道温和，且尚低于潜在产出成长；益以实质利率已呈正数，在当前及预期通膨稳定下，本行理事会认为维持政策利率不变，有助经济复苏及维护金融稳定。

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.375%、1.75%及3.625%。

未来本行将密切关注实际通膨及预期通膨走势、产出缺口等国内外经济金融情势变化，采行妥适货币政策，以达成本行法定经营目标。

四、台币汇率原则上由外汇市场供需决定，如遇不规则因素(如短期资金大量进出)，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序，俾维持经济与金融稳定。

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