新闻稿：城镇化将助推中国强劲的信贷增长--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 新加坡，2017年10月25日—城镇化已成为助推中国信贷增速的重要因素，标普全球评级于近日发布的文章《中国城镇化使去杠杆更加艰难》如是表示。

作为世界第二大经济体，中国快速的城镇化进程刺激了居民住户信贷的增长。随着人口从农村迁移至城市，越来越多的人会在城市用按揭来购买自己第一套自住房。

“预计未来三至五年，住房销量和按揭贷款依然增长强劲”，标普全球评级分析师陈锦荣表示。“未来几年内，平均每年会有约2000万农村人口涌入城市。这些新增城镇居民在购置新房时的资金一部分来自政府对其农村用地的补偿，其余大部分则需要依靠按揭贷款”。 近年来中国房价的飙升也意味着新增城镇人口在购房时需要比现有的城镇居民支付更高的价格，这也是导致住房按揭贷款增长的原因。此外，过去银行部门流动性充足，贷款利率稳定，这使人们习惯于选择银行贷款这种成本低且稳定的融资方式，这也促进了按揭贷款的增长。

金融体系充足的流动性也为出现经济冲击时进行政策调整提供了一些缓冲空间。即使有的时候政府出台的一些政策超出市场预期或没有被市场很好地理解，但这些政策的出台没有对中国主权信用造成严重的负面影响。 “金融体系的流动性缓冲能维持多久将取决于政府进一步降低高负债企业杠杆的意愿”，陈锦荣表示。 如果居民住户的信贷增长的强劲势头不减，那么要维持非政府部门债务水平稳定只能意味着企业信贷增速进一步放缓。 “仅仅维持非政府部门债务杠杆稳定可能不够。毕竟多年来的信贷激增已将中国的信贷水平推升至一个很高的水平”，陈锦荣指出。 他表示，如果国家再次面临经济冲击，政府可能需要暂时提高杠杆水平来刺激经济以消除负面影响。为了给政府今后逆周期的宏观经济操作留有一定的空间，短期内进一步降低杠杆也许才是审慎之举。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)