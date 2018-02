新闻稿：年初续转期，全球再保险费率平均上浮0%至5%--标普

(注:标普全球评级提供以下中文版本系根据发布于纽约的英文版本翻译,若与原英文版本有任何分歧,概以英文版本为准。) 香港,2018年1月31日—据标普全球评级1月24日发布的报告,2018年1月再保续转期间,全球再保险费率为同比持平至上浮5%左右。和我们的预期一样,具体上浮幅度因险种类型、赔付情况及所在地区的差异而各有不同。报告题为 “Reinsurance Pricing Was Up At The January Renewals, But Will The Momentum Continue Or Fizzle Out?”(1月续转期再保险费率有所上浮,但此趋势能否延续?)

2017年发生了飓风哈维、厄玛和玛利亚,以及墨西哥地震和破纪录的加州森林大火,这与巨灾活动相对微弱的前五年形成了强烈的对比。再加上其他事件,2017年全球保险损失累计约1,300亿美元。这些损失或将抹除再保险行业2017年的盈利,并削弱部分再保险公司的资本水平。

“我们对未来12个月全球再保险行业和大部分受评再保险公司仍持稳定展望。”标普全球评级信用分析师Taoufik Gharib表示。“从总体上看,2018年1月续转期的再保险定价似乎止住了下跌趋势,触及了承保周期中的转折点。趋势是朝向上的方向走的。”

关键问题在于接下来的2018年及2019年是否会延续1月份续转期费率上浮的趋势。1月份续转期情况通常会为全年定调,因为全球超半数的再保险/转分保业务都是在这一时期进行续转。除此以外,自然灾害赔付往往要经过几个季度才能走完全部流程并被行业充分消化。在此期间,市场参与者要将费率的上浮反映在定价之中、增加准备金计提、支付理赔款、解决纠纷。

我们预计费率上浮趋势将延续至2018年全年,尤其考虑到佛罗里达和波多黎各再保险续转都将在上半年进行。鉴于这两个市场2017年所承受的赔付规模,其费率增幅无疑将会达到双位数。除此以外,分出公司直接保险业务费率的上调以及部分多年期合同(特别是受赔付影响的多年期合同)续转时的费率上调,对于比例再保险业务都将是利好消息。

只有评级委员会可以决定评级行动,本报告并不构成评级行动。(完)