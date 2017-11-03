新闻稿：政策转变促使国内银行资产负债表调整--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年11月2日—标普全球评级今日发布的报告表示，中国境内银行的资产负债表正在经历调整。该报告题为《中国50大银行：去杠杆或将加剧信用分化》。

资产负债表调整的突出特点是基础设施建设和个人贷款保持强劲，而同业敞口下降，这可能反映出中国经济的深刻变化。

在该报告中标普全球评级对国内资产规模最大的50家银行进行分析。鉴于2016年8月开始政策明确从“宽货币、宽信贷” 转向“中性偏紧货币、宽信贷”，相关分析数据显示未来两年国内银行的信用分化可能加速。

标普全球评级信用分析师廖强表示：“去年三季度政府政策的转变旨在降低中国企业部门的高杠杆，但同时也使得国内银行的增长模式发生显著变化。”

2016年50大银行的总资产增长14.5%，而2015和2014年的增速分别为14.3%和13.5%。全国性银行和区域性银行的增速尤其强劲，2016年其加权平均资产增速达18.8%，而大型银行的增速为11%。

在我们的分析中，基于银行的规模和地域分布多元化程度，我们将50家规模最大的银行分为四组。大型银行包括“五大”商业银行和中国邮政储蓄银行。其他三组银行分别为全国性银行、区域性银行和政策性银行。

廖强表示：“区域性银行的资产增速在四组银行中依旧最高，年增长率超过20%，不过2016年增速较2015年小幅下降，从23%降至21%。大型银行和全国性银行2016年的增速则小幅上升。”

2016年表外理财产品仍是推动资产扩张的一大主力，其增速远高于表内贷款增速。此外，四组银行理财产品增速的分化继续；2016年区域性银行理财产品增长69.4%, 全国性银行增长36.5%。将理财产品规模考虑在内后，区域性银行调整后的资产增速为21.3%，增速仍最快。

而2017年至今四组银行的资产增速均放缓，2017年上半年全国性银行的资产负债表扩张几近停滞。

2016年8月以来中国政府政策立场转变，货币政策趋紧，2017年对短期批发融资和理财产品的监管收紧，这都使局面发生很大变化。通过大幅推高同业拆借利率，上述政策措施提升了银行表内外的融资成本，促使同业敞口和理财产品发行显著下降。

廖强还表示：“我们认为，经济增长目标仍是政府的首要目标。但与此同时，决策者也试图减轻企业债务居高不下背景下同业负债膨胀所带来的风险。”

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）