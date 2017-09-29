新闻稿：标普称2017至2021年中国债务规模可能扩张77%，但增速下降

香港，2017年9月29日--标普全球评级预计2017-2021年中国债务规模或将增长77%至302万亿元人民币（约合46万亿美元），但这也意味着债务增速正在放缓。标普全球评级今日发布的报告《中国信贷增长：如同步伐放缓但依旧猛进的犀牛》表示，这股增长的趋势已至拐点。

标普全球评级信用分析师曾永兴表示：“我们的基本假设爲2017-2021年中国信贷年均增长率将下降三分之一至12%。尽管增速下降，但仍高于我们对中国名义GDP增长率的预测值，意味着本就较高的信用风险可能会继续递增。这就构成潜在风险。”

报告称，中国中央政府遏制国有企业与地方政府融资实体财务杠杆激增的举措预料将开始见效。随着经济结构的调整，对重工业投资的依赖减少，提升消费对经济的贡献比重，家庭债务的增速可能高于企业和政府部门。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“近期中国政府加大力度控制企业财务杠杆，可能有助于稳定未来几年的财务风险趋势。但我们预计信贷增速仍将保持不低的水平，这依旧会逐步提升财务压力。”

2017年9月21日标普全球评级下调了中国主权评级，原因是长时间的强劲信贷增长提高了中国的经济金融风险。（参见2017年9月21日发布于RatingsDirect的报告《中国主权信用评级下调至“A+/A-1”；展望稳定》）。次日，出于同样的原因我们将中国的银行业国别风险评估组别从第“5”组调整至第“6”组。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告幷不构成评级行动。

（注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本爲准。）