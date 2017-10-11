新闻稿：解决信贷扩张差额问题，中国需格外谨慎--标普

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新加坡，2017年10月11日—过去十年大部分时间内，信贷膨胀和债务日趋沉重与中国经济增长一路伴行。信贷和债务正逼近不可持续的水平已日益成为一种共识，甚至部分官方部门也承认这一点。我们认为，能否平稳解决该“信贷扩张差额”（“credit gap”）问题取决于两个变量：信贷扩张差额的大小，以及更重要的，中国政府有多少时间来修正偏离度，标普全球评级近日发布的名为《中国能否不经调整阵痛就能弥合信贷扩张差额》的报告如是表示。

全球金融危机爆发前，生产率和净出口为中国的投资拉动型增长提供了强有力支持。相反，金融危机后经济增长基本一直靠快速上升的银行贷款和新增举债支撑。

虽然目前对中国存在“信贷扩张差额”问题似乎达成了共识，但对其可能将演变成何种结果却意见不一。是否需要一段时期内显着降低信贷增速（可能包含去杠杆）和产出增速，一如很多外部观察人士宣称的那样？或者，依照中央政府的观点，是否“信贷扩张差额”问题具有“中国特色”，可以平稳调整予以解决？我们认为，界定这些疑问需要两个变量：信贷扩张差额的大小，以及更重要的，中国政府有多少时间来修正偏离度。运用一个简单但有效的模型，我们显示两方阵营的观点或都是合理的。但是决定最终结果的关键在于中国政府的改革举措。更加切实可行且更可持续的政策立场和改革进程将可能增强市场信心，给予相关部门更充分的时间进行调节。这些举措或许还能扩增中国经济承载信贷的容量，进而缩小差额。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)