新闻稿：资管新规将改变中国影子银行格局--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年11月23日—标普全球评级今日表示，中国央行拟实施的资产管理业务新规将会加快中国影子银行系统的转型，并有可能进一步减缓中国的信贷增长。 2017年11月17日，中国人民银行发布关于规范资产管理业务的指导意见征求意见稿。指导意见旨在叫停金融机构为理财产品提供隐性担保的市场现象，并要求银行根据基础资产净值披露产品潜在收益。 指导意见还强化投资者保护和高风险产品的投资者适当性要求，并要求资产隔离、禁止多层嵌套、降低很多产品的杠杆上限。很多理财产品以高于银行公布存款利率的收益率招揽客户，理财资金常被投资于贷款等非流动资产。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们认为，资管新规有利于中国的长远金融稳定，因为新规可以填补监管漏洞，使银行无法继续低估资产管理业务对其资本水平可能造成的冲击。” 很多银行都将资管产品放在表外，表内不计入为投资者提供的隐性担保。如有损失，银行难逃影响。 有的放矢地治理行业乱象，可以降低金融系统风险。银行和非银行金融机构将不再像以前那样轻易低估期限错配风险和金融系统内外的债务杠杆。 廖强说：“我们认为此次发布的新规有望引起根本性变化。如果要求银行确认为理财产品提供隐性担保的风险，银行发行‘预期收益型’产品的意愿就会降低。如果风险更为明晰、担保不复存在，客户投资预期收益型理财产品的积极性也会降低。这类产品恰是中国影子银行市场的主流。” 据我们估计，截至2017年6月末，中国银行业90%的表外理财产品都是预期收益型。 如果新规得以实行，随着银行停发理财产品并将基础资产从表外移至表内，其报告资本比率将承受压力。 但我们预计这一点不会使受评中资银行的信用地位承压，因为这些银行在最低监管资本要求之外还有充足的资本缓冲。此外，在计算中资银行风险调整后资本（RAC）的过程中，我们将理财产品视为存款类工具，对这些理财产品基础资产的评估已经将其视同表内资产。 因此，中资银行涉及资管新规的账务处理不会对我们的资本水平评估产生负面影响。 我们预计，如果新规付诸实施，银行将需要放慢信贷增长或补充资本水平。我们认为，若其他条件不变，这一点有利于银行信用。减慢整体信贷增长速度可以帮助稳定中国的债务对GDP比率，而债务对GDP比率正是中国银行业的一个关键风险因素。 在银行适应资管新规的过程中，2018年银行间利率或将因为有效存款准备金率的上升而面临上行压力，延续今年前段时间以来的趋势，并进一步促进同业业务正在进行的去杠杆过程。虽然部分中小银行和非银行金融机构的流动性管理可能会因此而面临挑战，但我们预计，如有流动性冲击出现，政策层面会很快做出反应。 新规的过渡期截止到2019年6月，因此金融机构拥有较多的准备时间来调整当前产品组合，减轻资本压力和流动性风险。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)