日本个股：三菱和住友商事上调本财年获利预估，因煤价上扬

* 三菱商事净利预估上调11%，住友商事调高22%

* 日本五大商社中，三家料创获利纪录

路透东京11月6日 - 受焦煤等大宗商品价格走高的激励，日本三菱商事和住友商事周一分别上调本会计年度净利预估，其中住友商事上调幅度更高达22%。

三井物产上周也调高获利预估。日本五大商社中，三菱商事、住友商事和伊藤忠商事等三家的预测创年度获利新高。

三菱商事将截至明年3月31日止会计年度的获利预估上调11%，至5,000亿日圆(43.8亿美元)，这将打破2008年3月止会计年度的4,713亿日圆纪录，因煤价上涨提振其金属业务获利。

调高后的预估获利较上年度增长14%，且高于汤森路透I/B/E/S访问的九名分析师的预估中值4,888亿日圆。

“我们在利用大宗商品市场涨势的同时，也在从与市场非相关的业务中赚得可观获利。”三菱商事财务长增一行在记者会指出。

他表示，过去10年来机械和房地产等非资源类业务增长。

住友商事将年度获利预期上调22%至2,800亿日圆，同比增加64%，高于2012年3月止财年创下的纪录2,507亿日圆。

根据汤森路透I/B/E/S，六位分析师的预期中值为2,506亿日圆。

住友商事首席财务官Koichi Takahata在另一场新闻发布会上称：“(金属和能源)价格下滑令公司的资源业务受挫，而部分资产的出售或置换令该业务处境更加艰难。”

Takahata称，海外发电和房地产等非资源类部门稳定增长。

由于业绩表现乐观，三菱商事将年度每股派息预期上调至创纪录的95日圆，住友商事将每股派息上调至创纪录的56日圆，分别带动股价上涨3.5%和4.6%。日经指数则基本持平。(完) (编译 张若琪/王灿；审校 郑茵/白云)